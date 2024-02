A MARZO LA QUINTA STAGIONE CONCERTISTICA DELLA GASPARI FOUNDATION CON OSPITI INTERNAZIONALI E GIOVANI TALENTI



Si rinnova l’appuntamento primaverile con la tradizionale rassegna che promuove la cultura, valorizza l’eccellenza musicale e sostiene il territorio.



Sei appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, con protagonista l’orchestra da camera L’Appassionata affiancata da solisti di fama internazionale.



A margine della stagione concertistica L’Appassionata si esibirà il 18 maggio allo Stadio in occasione della visita di Papa Francesco a Verona.











Dal 17 marzo si alza il sipario sulla quinta edizione concertistica promossa dalla Gaspari Foundation, evento patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona con protagonista l’orchestra da camera L’Appassionata. Sei nuovi appuntamenti di alto livello artistico in calendario in altrettante domeniche fino al 2 giugno.







In programma un repertorio che spazia dai grandi classici alla scrittura musicale contemporanea, interpretati dall’ensemble da camera affiancata da solisti di fama internazionale. Una linea da sempre intrapresa dalla Gaspari Foundation per questo festival, che ha come obiettivo unire le eccellenze dell’attuale panorama musicale sullo stesso palco mettendo la musica al servizio della comunità.







“Gaspari Foundation costituisce veramente un esempio eccellente di come il privato e la capacità di un imprenditore possano mettersi al servizio della collettività e della cultura – commenta l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. Grazie a questa Fondazione possiamo fruire durante tutto l’anno di una serie di attività in campo musicale che inoltre promuovono e sostengono gli enti che a loro volta si occupano di favorire l’inclusione sociale. Grazie a questa visione, cioè che l’arte e l’espressione artistica possano migliorare la vita di tutte le persone, diamo il benvenuto a questa stagione di concerti di alto livello artistico de L’Appassionata. Un’orchestra che valorizza anche talenti giovani, un altro aspetto che ci piace sottolineare. È dunque un regalo per Verona, e ci auguriamo che sia ben accolto dai cittadini come negli anni passati”.







I concerti si terranno alla Sala Maffeiana, con ingresso gratuito e inizio alle 11, ad esclusione dell’appuntamento del 12 maggio che sarà al Teatro Filarmonico alle 18, previa prenotazione sulla piattaforma online Eventbrite a partire da una settimana prima dell’evento. Sarà possibile fare un’offerta libera a sostegno dei progetti di beneficenza della Gaspari Foundation. Tutte le informazioni sul sito di Gaspari Foundation.







Programma. Primo appuntamento il 17 marzo con la violinista Anna Tifu, che con l’Appassionata concertata dal maestro Lorenzo Gugole, darà vita a un «Vivaldi 2.0». Un repertorio dove l’anima barocca del Prete Rosso si troverà al cospetto dell’avanguardistica “Vivaldi recomposed”, frutto dell’operazione pionieristica con cui, giusto dieci anni fa, il compositore Max Richter riscrisse i quattro movimenti delle Quattro Stagioni, innestandovi una serie di elementi minimalisti. Poi, voce al Vivaldi “classico”, con il Concerto per quattro violini e non solo.







Il 24 marzo spazio alle sonorità argentine. Ad esibirsi il celebre duo Giampaolo Bandini - Cesare Chiacchiaretta, che in «Tango Sensations» coinvolgerà i presenti con l’esecuzione de “Las Quatro Estaciones portenas”, composte dal padre del nuevo tango argentino Astor Piazzolla, accompagnati dall’orchestra.







Il terzo concerto vedrà l’Appassionata esibirsi il 14 aprile in “Contrasti”, la Sinfonia da camera in do minore Op.110 di Shostakovic, partitura di rara esecuzione proprio per l’enorme difficoltà sia tecnica che di resa stilistica. Un brano dall’impatto volutamente “violento”, volto a scuotere l’ascoltatore fino a procurargli uno stato di sofferenza, successivamente smorzato dal più dolce e rassicurante Concerto per violino, pianoforte e archi in re minore di Mendelssohn. Per l’occasione saranno in riva all’Adige il violinista solista Vadim Tchijik, e il pianista Hugues Leclere.







Il 12 maggio, eccezionalmente sul palco del Teatro Filarmonico alle 18, l’Appassionata eseguirà per la prima volta la versione integrale de “I Concerti Brandeburghesi” di J.S. Bach, pietra miliare del repertorio per orchestra da camera.







Il 19 maggio si torna in Sala Maffeiana con il pianista ungherese Janos Balàsz che, per la prima volta a Verona, si esibirà in “Virtuoso”, con brani di Franz Listz. Sarà eseguito il Concerto per pianoforte n.1 in mi bemolle maggiore e la Rapsodia Ungherese n.2 per pianoforte e archi. Un repertorio dedicato a tutto quel fermento di compositori dell’est Europa, di cui fece parte anche Dvorak. del quale l’Appassionata eseguirà la Serenata per archi in mi maggiore Op. 22 .







La rassegna si chiuderà il 2 giugno con “Suono Italiano”, una selezione dei più brillanti capolavori made in Italy degli ultimi tre secoli, da Respighi a Rota ad autori di nuova generazione, con cui gli artisti dell’Appassionata hanno recentemente debuttato anche alla Carnegie Hall di New York. Interprete solista nella Suite per archi e flauto di Respighi sarà il flautista veronese Tommaso Benciolini, scelto altresì per la prima esecuzione mondiale del Concertino per flauto e archi scritto dal compositore Andrea Battistoni appositamente per la Gaspari Foundation.







Il programma è stato presentato questa mattina in sala Arazzi dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme al presidente della Gaspari Foundation Giuseppe Gaspari e al direttore artistico Tommaso Benciolini.







“Ringrazio l’assessora Marta Ugolini e il consigliere Pietro Trincanato che sostengono questa iniziativa che riteniamo essere utile e importante per la città - afferma Giuseppe Gaspari -. Siamo onorati di aprire la nostra stagione con artisti del calibro di Anna Tifu che ha accettato di suonare con il nostro ensemble in un repertorio che a sua volta conferma la vocazione della Gaspari Foundation di proporre una musica colta in grado di arrivare a tutti proprio perché capace di mettere in dialogo i grandi del passato con innovatori del contemporaneo. Siamo inoltre felici di proseguire la collaborazione con il concittadino Andrea Battistoni, fine compositore che da anni collabora con la fondazione e quest’anno ha scritto una partitura appositamente per L’Appassionata e il solista Benciolini. Il successo crescente di questa rassegna conferma una scelta a monte lungimirante, e che il pubblico ha davvero sete di bellezza e di proposte nuove”.







“La programmazione della stagione vuole far crescere e arricchire il bagaglio professionale dei giovani professionisti della musica affiancandoli a grandissimi solisti eccellenti – ha detto Tommaso Benciolini – da far conoscere perché non hanno calcato ancora palcoscenici italiani. Ci preme ricordare anche l’appuntamento fuori programma del 18 maggio, che vedrà L’Appassionata esibirsi allo Stadio in occasione della visita di papa Francesco a Verona”.







Orchestra da camera L’Appassionata. Nasce nel 2019 attorno alle attività della Gaspari Foundation come gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Tra i suoi componenti si annoverano alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, che si sono perfezionati nelle più importanti istituzioni musicale di tutta Europa e hanno già maturato esperienza concertistica nelle più importanti orchestre italiane tra cui l’Orchestra Sinfonia Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. L’Appassionata ha già al suo attivo concerti e tour in Germania, Svizzera, Francia e Corea del Sud e in alcune tra le maggiori sedi italiane tra cui la Sala Verdi di Milano, la Scuola Grande di San Rocco e il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia Filarmonica di Verona, il Teatro Bibiena di Mantova, il Teatro Olimpico di Vicenza per importanti Festival tra cui le Serate Musicali di Milano, Emilia-Romagna Festival, Società dei Concerti di Parma, Festival di Portogruaro, Festival Galuppi di Venezia, MantovaMusica collaborando con personalità e solisti di fama internazionale tra cui Gil Shaham, Emmanuel Pahud, Leonora Armellini, Patrick Gallois, Kirill Rodin, Elio, Andrea Battistoni.



È inoltre protagonista di due progetti discografici pubblicati nel 2021 - una monografia su Antonio Vivaldi edita in prima assoluta da SONY Classical col flautista Tommaso Benciolini e una monografia su Johann Sebastian Bach col violinista Jaroslaw Nadrzycki edito da Hänssler Classics - entrambi accolti con grande successo di pubblico e critica e trasmessi da emittenti quali Rai Radio 3, BBC Radio, Radio Classica, Radio24, Venice Classic Radio, Sky Classica HD. Nel novembre 2023 L’Appassionata ha debuttato negli Stati Uniti, con un concerto da “tutto esaurito" alla Carnegie Hall di New York.