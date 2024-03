2024-03-04 Sangue, in aiuto all’Albania. Sette regioni e due province autonome italiane, per Tirana. Zaia: “In sanità, la solidarietà non ha confini”… 2024-03-04 Gli importanti temi della “valorizzazione del patrimonio forestale “e della “decarbonizzazione dell’economia”, alla visitatissima XIV Progetto Fuoco, a Veronafiere. 2024-03-04 Unione Europea. Coldiretti Verona: bene, la riforma, in fatto di DOP e di IGP. Vale 20 mld, Italia leader. Garanzie di genuinità e di qualità. 2024-03-03 POLIZIA LOCALE. RUBANO AMBULANZA A SAN MARTINO BUON ALBERGO E DANNEGGIANO AUTO PARCHEGGIATE IN CITTA’ 2024-03-03 STORIA E ANEDDOTI DI BORGO MILANO, CROCE BIANCA E SAN MASSIMO 2024-03-03 Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Verona: il musicista veronese Franco Faccio, all’incontro, alla Letteraria. 2024-03-03 XIV Progetto Fuoco 2024, a Veronafiere: successo, con 45.000 operatori, e presenze estere, in crescita del 12%. 2024-03-03 Sportelli pubblici: per 2,5 milioni di cittadini, code più lunghe. Situazione critica, soprattutto nel Mezzogiorno. 2024-03-01 INCONTRO CON GLI STUDENTI SUI GIOVANI E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 2024-03-01 ISTITUTI PER GEOMETRI, BOOM DI PRE-ISCRIZIONI A VERONA 273 NUOVI STUDENTI AI CAT 2024-03-01 Radioterapia, nuovo acceleratore lineare, 2 milioni fondi Pnrr Cure di ultima generazione per le neoplasie, si colpisce solo la parte malata 2024-03-01 RINASCIMENTO IN BIANCO E NERO L’ARTE DELL'INCISIONE A VENEZIA (1494–1615) Bassano del Grappa (Vi), Museo Civico 2 marzo – 23 giugno 2024 2024-03-01 PRODUZIONE MONDIALE DI OLIO D’OLIVA IN ULTERIORE DIMINUZIONE (-6%) IN UE E ITALIA ALLARME SCORTE, AL SOL DI VERONAFIERE IL PUNTO SULLA FILIERA 2024-03-01 Scipione raddoppia, il bus serale diventa a chiamata anche nelle zone del centro, sud e ovest della città 2024-03-01 Olio d’oliva: produzione mondiale, in ulteriore diminuzione. Nell’Unione Europea e in Italia, allarme scorte. Al XXIV Sol di Veronafiere, il punto sulla filiera. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su