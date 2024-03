Model Expo Italy, al via oggi a Verona con 500 espositori e 150 eventi



Verona, 9 marzo 2024. A Veronafiere si accende la passione per il modellismo e i giochi, protagonisti di Model Expo Italy, la manifestazione di riferimento per collezionisti e cultori di ogni età degli hobby in miniatura, al via oggi e in programma fino a domani. Con 500 espositori (50 in più rispetto alla scorsa edizione) e una superficie espositiva ampliata a 63mila metri quadrati, Model Expo Italy si conferma la rassegna numero uno in Italia per il settore.



A disposizione dei visitatori della 19ª edizione della rassegna, 5 padiglioni (7-9-10-11-12), 10 aree tematiche e un calendario di oltre 150 eventi, tra gare, laboratori, contest e spettacoli. Più di cento le associazioni di modellisti presenti in fiera, insieme a numerose aziende specializzate per lo shopping modellistico.

Al taglio del nastro, questa mattina, erano presenti il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il direttore commerciale di Veronafiere, Raul Barbieri, il presidente del Consiglio comunale di Verona, Stefano Vallani, l’assessore al Commercio di Verona, Italo Sandrini, e il consigliere regionale Alberto Bozza. All’inaugurazione è andata in scena la sfilata di costumi e maschere del carnevale organizzata dal Centro Coordinamento Nazionale Maschere Italiane.



Il weekend di Model Expo Italy si conferma ricco di appuntamenti e, oltre al modellismo statico e dinamico, guarda anche a settori come fumetti, cosplay e videogame, e accoglie le icone della cultura pop. Dai più famosi cantanti delle sigle dei cartoni animati come Cristina D’Avena (main stage, domenica 10 marzo, ore 16.30) e Giorgio Vanni (main stage, sabato 9 marzo, ore 16.30), al maestro Vince Tempera, autore e musicista per cartoon.



Con 1,5 milioni di mattoncini su un’area espositiva di 10mila metri quadrati, la Brick Arena è il paradiso degli appassionati dei LEGO®. Sono 302 gli espositori e circa 40 i Lug (Lego user group) che portano a Veronafiere, non solo le riproduzioni dei più fortunati soggetti della storica azienda danese, ma anche le costruzioni più incredibili e fantasiose.



Protagonista di Model Expo Italy è anche la scienza vera e propria, grazie alla partecipazione di Comics&Science BASECAMP, una grande area dedicata alla comunicazione della scienza, organizzata da CNR Edizioni, che presenta una collana di storie realizzate dai migliori autori italiani in collaborazione con enti e istituti di ricerca. Tra gli autori presenti Giovanni Eccher (The Alchemical Issue), Gabriele Peddes (Smogville) e l’astrofisico e divulgatore Luca “Astrowiki” Perri.