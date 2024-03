AL VIA I NUOVI INCONTRI FORMATIVI DELL’ACADEMY DELLA SOSTENIBILITÀ DI VILLA BURI



Presentato oggi il programma degli appuntamenti che hanno come obiettivo adottare uno stile di vita sempre più sostenibile, nei comportamenti quotidiani e nella gestione delle aziende, sensibilizzando i ragazzi e le ragazze ad assumere comportamenti adeguati a tutela dell’ambiente.



Sabato mattina il primo incontro “Verde urbano e cittadinanza attiva. Cura partecipata del verde, ecosistema e biodiversità”.











Integrare la sostenibilità in ogni aspetto della nostra vita per un ambiente sano, un’economia duratura, inclusiva e una società quindi più equa. È questo l’obiettivo del nuovo calendario formativo dell’Academy della Sostenibilità di Villa Buri, che prenderà il via sabato 16 marzo e che ha come obiettivo coinvolgere cittadini, imprese e scuole in modo innovativo ed educare verso una sostenibilità integrale, dove il bene di uno è strettamente legato al bene di tutti.







“In un mondo sempre più orientato alla sostenibilità, come Amministrazione siamo lieti di sostenere queste iniziative – sottolinea l’assessore al Terzo Settore Italo Sandrini -. Stiamo assistendo ad un cambiamento culturale che coinvolge e riguarda soprattutto i più giovani, reso possibile anche grazie al contributo dell’enciclica di Papa Francesco e della Legge Gadda del 2016. L’auspicio è che iniziative come questa, sempre più frequenti, portino a un cambio degli stili di vita. Come diceva il giurista Piero Calamandrei ‘Il mondo non bisogna interpretarlo, bisogna cambiarlo’, quindi vediamo di farlo prima che sia troppo tardi”.







L’Academy, nata nel 2022, è promossa dall’Associazione Villa Buri, in collaborazione con Rete Verso e con il Centro di Servizio per il Volontariato CSV di Verona Federazione per il volontariato di Verona – Odv. È realizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, e si inserisce all’interno del progetto Villa Buri Futura sostenuto dalla Fondazione Cariverona.







Dopo la scorsa edizione, l’Academy riparte con un ampio programma che si sviluppa in 8 moduli. I temi affrontati spaziano tra tematiche come cittadinanza, verde urbano, migrazioni, cambiamento climatico, impronta ecologica, benessere sostenibile nella celebrazione e nell’alimentazione.







Per le imprese e le organizzazioni, saranno proposti due momenti formativi, uno sull’Intelligenza Spirituale e l’altro sulla Comunicazione Empatica. Il programma si concluderà a ottobre con una formazione dedicata ad insegnanti e formatori, intitolata “Agire per la sostenibilità: azione collettiva, azione politica, iniziativa individuale”, con l’obiettivo di preparare gli studenti e le studentesse a diventare protagonisti del cambiamento e partecipanti attivi delle discussioni che influenzeranno il loro futuro.







Il programma.



Eventi per la cittadinanza.



Sabato 16 marzo, dalle 9 alle 12, “Verde urbano e cittadinanza attiva. Cura partecipata del verde, ecosistema e biodiversità” a cura di CSV.



Giovedì 11 aprile, dalle 19.30 alle 22, “Benessere sostenibile in cucina. Conoscenza, esperienza della cucina consapevole e attenta agli impatti soci-ambientali” a cura di Rete Verso.



Giovedì 9 maggio, dalle 20.30 alle 22, “Benessere sostenibile nella festa. Conoscenza, esperienza della possibilità di fare festa in modo sano, coinvolgente, senza sprechi e rifiuti inutili” a cura di Rete Verso.



Sabato 11 maggio, dalle 9 alle 13, “Migrazioni e cambiamento climatico. Introduzione al pensiero sistemico affrontando il tema delle migrazioni legate al cambiamento climatico” a cura di CSV.



Sabato 25 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, “L'impronta ecologica. Scopri la tua e quella degli altri!” a cura di CSV.



Eventi per imprese e organizzazioni.



Giovedì 18 aprile, dalle 9 alle 17, “Leadership di senso. Come allenare la centratura personale attraverso l’Intelligenza Spirituale” a cura di Rete Verso.



Venerdì 17 maggio, dalle 10 alle 18, “Comunicazione empatica. Come allenare ascolto e comunicazione nonviolenta nelle organizzazioni” a cura di Rete Verso.



Eventi per insegnanti ed educatori.



Ottobre e novembre, “Agire per la Sostenibilità azione collettiva, azione politica, iniziativa individuale” a cura di Rete Verso.







Il calendario dettagliato dei corsi è consultabile sul sito https://futura.villaburi.it/calendario/







Per informazioni e iscrizioni Associazione Villa Buri Onlus, via Bernini Buri, 99, telefono 045 972082 www.villaburi.it - comunicazione@villaburi.it







“Il problema legato alla sostenibilità va visto da vari punti di vista – ha detto Elisabetta Bonagiunti -. Con questo progetto vorremmo portare avanti tutti questi temi a Villa Buri per un’attività di formazione, informazione, approfondimento ma anche di azione concreta, visto che siamo immersi nella natura come un grande laboratorio a cielo aperto”.







“È stato fato un grande lavoro di squadra per pensare e proporre temi differenziati, targettizzati per parlare di sostenibilità sociale e ambientale a 360 gradi – ha affermato Lucia Vesentini di Rete Verso -. Lo faremo attraverso un ampio programma e una comunicazione comprensibile a tutti”.







“Siamo molto attenti a questi temi – conclude Maria Chiara Tezza di CSV – e come partner abbiamo voluto dare il nostro contributo a questa importante iniziativa”.