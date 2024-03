Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, al Propeller Club Port of Verona, per un confronto sul Tunnel del Brennero.



“Visione comune, condivisione delle decisioni, in concreto “fare squadra” per consentire non solo a Verona ma a tutto il Veneto un collegamento efficiente ed efficace con le regioni europee e con il mondo attraverso i trasporti. Ecco il messaggio che arriva dall’incontro organizzato questo martedì dall’International Clubs Port of Verona che ha avuto come focus il tema delle Reti Transeuropee ed il tunnel di base del Brennero. La Presidente del club scaligero, Chiara Tosi, che ha chiamato a confrontarsi gli attori del sistema logistico europeo, ha dichiarato che l’accessibilità al Brennero è la prima priorità fra le opere urgenti per il Veneto, a beneficio dell’economia e del mondo imprenditoriale. La nostra regione, ha aggiunto, secondo recenti studi, ha una performance in termini di logistica del 30 % superiore alla media nazionale. Verona con Quadrante Europa primeggia essendo l’interporto nazionale più importante ed il secondo in Europa. Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato la rilevanza dell'argomento, che si inserisce fra quelli trattati nella fiera internazionale LetExpo 2024 in corso nella nostra città sul trasporto intermodale sostenibile alla terza edizione. Nicola Boaretti, direttore di Consorzio Zai, citando alcune delle aziende tedesche che fruiscono dell'Interporto ha dato la parola al veronese Alberto Milotti del Consorzio Zai e Presidente degli Interporti Europei che ha evidenziato che il potenziamento del Brennero deve passare dal miglioramento della linea ferroviaria di accesso Fortezza-Verona lungo le valli dell’Isarco e dell’Adige con il rafforzamento della viabilità dell'autostrada A22. Hanno partecipato alla serata Umberto Masucci Presidente nazionale del Propeller ed il veronese Zeno D'Agostino Presidente dell'Autorità portuale di Trieste e dei Porti Europe”. Di massima importanza i temi sopra esposti e trattati, che interessano direttamente Verona, con il viceministro Rixi, temi, che riguardano, soprattutto, le relazioni di trasporto dal Veronese e dal Veneto, via autostrada, la cui viabilità, va resa più disponibile, e ferrovia del Brennero, che va pure migliorata, sia per il sempre maggiore traffico, che tocca i due rami, verso il citato Passo, sia per positivamente tenere conto delle esigenze della veronese, grande ed essenziale istituzione Quadrante Europa, con il suo, interporto, sia, al tempo, per quanto riguarda il trasporto passeggeri, Sud-Nord-Europa. In tal senso, sarà di grande aiuto la Galleria di base del Brennero, il tunnel ferroviario, in costruzione, mirato a collegare direttamene, per ferrovia e per 55 km, Fortezza, Bolzano, a Innsbruck, Austria, via sottopasso del Brennero.

Pierantonio Braggio