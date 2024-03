Si è svolta la conferenza stampa che inaugura il vastissimo progetto del VGML 2024



Si è svolta oggi, alla Casa del Cinema di Roma, la Conferenza Stampa che inaugura il Verona Green Movie Land 2024 (vgml.it), l’iniziativa che accende i riflettori sul tema del cinema e della sostenibilità. A condurre l’incontro Maurizio Di Rienzo, giornalista e critico cinematografico.

A presentare il progetto il presidente di My Planet 2050 Aps, produttrice dell’iniziativa, Renato Cremonesi che ha ricordato come l’iniziativa punta ad abbracciare più realtà possibili, così da costruire una rete dove tutti collaborano per un obiettivo comune.

A fianco del presidente il Direttore artistico Alessandro Anderloni, Direttore Artistico peraltro anche di alcuni Festival aderenti al progetto, il Film Festival della Lessinia (dal 23 agosto al 1° settembre), il Legnago Film Festival ( dal 17 al 23 novembre) e il Valpolicella Film Festival (dal 18 al 25 maggio): che ha rimarcato la necessità di collaborare all’interno delle terre veronesi per innalzare il loro valore. È intervenuto anche Claudio Melotti, Sindaco di Bosco Chiesanova, casa madre del Film festival della Lessinia; l’Assessora alla Cultura di Sommacampagna, Eleonora Principe, che ha tenuto a precisare quanto sia importante far parte di un insieme che rende consapevoli di lavorare per e con i cittadini; sempre per Sommacampagna è intervenuto il direttore artistico Nicolò Bottura che ha ricordato il tema del Festival che sarà dedicato all’Intelligenza Artificiale e al suo rapporto con il Cinema (dal 6 al 13 luglio). Per il Teodorico Film festival (dal 10 al 15 agosto) ha preso parola Isabella Caserta che ha ricordato l’importanza del rapporto fra musica e cinema e come l’edizione di quest’anno sarà dedicata a Cinema, Musica e Teatro. Il VGML ospita anche la prima edizione del Festival del Cinema d’Impresa (dal 14 al 21 settembre), rappresentato da Francesca Pedrazza Gorlero che ha ricordato come il cinema possa raccordare il vasto mondo dell’impresa che sostiene la creatività della settima arte; uno sguardo è stato lanciato al nuovo cinema, quello fatto e dedicato ai giovani, con i ragazzi del Believe Film Festival (dal 24 al 27 ottobre), progetto presentato da Davide Mogna. Infine, per la presentazione dei nuovi progetti, Eleonora Vallone con il suo Aqua Film Festival, dedicato ovviamente come elemento naturale, ovviamente con la sua pericolosa mancanza, ma anche come fattore metaforico; e ha accennato all’importanza di valorizzare tutti i territori, italiani e non.

Alla conferenza erano presenti i rappresentanti di PlasticFree, il progetto che parteciperà a tutti i festival del VGML con il suo progetto di formazione al decremento del consumo di plastica.

Sono intervenuti da remoto Elisa Marchesini del Vittorio Veneto Film festival e Paolo Artelio della Camera di Commercio di Verona.