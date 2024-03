2024-03-14 Assicurazioni Generali, Trieste. Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti 2024. 2024-03-14 Ai Mercati a km zero, il bianco eburneo dei primi asparagi 2024! Sabato 16 marzo, al Mercato coperto - Galleria Filippini di Coldiretti, mostra e premiazione degli esemplari migliori. 2024-03-14 Al G7 di Verona, l’Amarone del Consorzio vini Valpolicella: i membri dell’incontro internazionale porteranno con sé il ricordo del pregiato vino veronese. 2024-03-14 A Veronafiere, il XXII Concorso internazionale “Sol d’Oro”, per l’Olio Extravergine d’Oliva. 2024-03-14 NUOVO BOSCO URBANO A VERONA 2024-03-14 SPORT EXPO WEEK. PROSEGUONO GLI EVENTI DELLA SETTIMANA DELLO SPORT VERONESE 2024-03-14 SEDI UNIFICATE DELLE CENTRALI DI POLIZIA LOCALE E MOBILITA’ PER PREVENIRE EMERGENZE E GESTIRE CRISI E GRANDI EVENTI 2024-03-14 Il Papa a Verona: programma e modalità di partecipazione 2024-03-14 Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, al Propeller Club Port of Verona, per un confronto sul Tunnel del Brennero. 2024-03-14 Si è svolta la conferenza stampa che inaugura il vastissimo progetto del VGML 2024 2024-03-14 NUOVI ORIZZONTI PER UNA VITICOLTURA ECOLOGICA MODERNA 2024-03-14 Messa in sicurezza di Parco Bassani: un cedro e un tasso dovranno essere abbattuti 2024-03-13 A Verona, VI Festa di San Patrizio, con musica, balli e cibo irlandesi, dal 15 al 17 marzo, presso la Galleria Filippini, Mercato coperto di Campagna amica, Coldiretti, Via Macello 5. 2024-03-13 Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, al Propeller Club Port of Verona, per un confronto sul Tunnel del Brennero. 2024-03-13 Al Consorzio ZAI, Verona, visita del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su