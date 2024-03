A VERONA LA 22ª EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE SOL D’ORO ED È RECORD CON 450 CAMPIONI DI OLIO PROVENIENTI DA 11 NAZIONI DELL’EMISFERO NORD



Verona, 14 marzo 2024. Inizia oggi la 22ª edizione del concorso Sol d’Oro, prestigioso confronto oleario internazionale in blind tasting più importante al mondo, che vede il record di partecipanti, con 450 campioni provenienti da Italia, Spagna, Turchia, Croazia, Slovenia, Portogallo, Francia, Grecia, Algeria, Marocco e Tunisia.



A giudicare i campioni in modalità rigorosamente «alla cieca» sarà il panel di maestri assaggiatori presieduto da Marino Giorgetti e composto da degustatori professionali internazionali: Giuseppe Giordano, Giulio Scatolini, Luigi Centauri, Simone De Nicola, Carlotta Pasetto, Fulvio Genovese, Antonio Volani, Roberta Ruggeri, sonda Laroussi (Tunisia), Ernest Kante (Slovenia), Na Xie (Cina), Anunciacion Carpio (Spagna), Milena Bukar Miklavcic (Slovenia), Miciyo Yamada (Giappone).



Saranno sei le categorie contemplate dal concorso: Extravergine (Fruttato Leggero, Medio e Intenso), Monovarietale, Biologico e DOP.



Sono ammessi a gareggiare gli oli d’oliva extravergini, italiani ed esteri, prodotti commercializzati da aziende e frantoi che dimostrino di produrre un quantitativo minimo di 1.500 litri per ciascun olio inviato. A chi produce e mette sul mercato un olio evo in un quantitativo inferiore (da 500 a 1.499 litri) è dedicata la categoria “Absolute Beginners”.



Gli oli vincitori di medaglia e quelli insigniti di Gran Menzione possono riportare in etichetta la dicitura “Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord/Sud 2023” con colori e indicazioni diverse a seconda del premio attribuito (Sol d’Oro - Sol d’Argento - Sol di Bronzo - Gran Menzione).



C’è anche un’altra novità introdotta proprio con la 22ª edizione del Sol d’Oro 2024, dedicata agli oli extravergini di oliva dell’Emisfero Nord: è stata infatti prevista la nuova sezione “Big Producers” dedicata anche all’industria olearia, alle imprese di imbottigliamento e a tutte le realtà imprenditoriali che producono e imbottigliano grandi quantità di olio extravergine di oliva italiano.



La premiazione e il walking around tasting a SOL. I vincitori della 22ª edizione del Sol d’Oro 2024 dell’Emisfero Nord saranno annunciati lunedì pomeriggio a Veronafiere. Nel corso di SOL, International Olive Oil Trade Show giunto alla 28ª edizione, in programma dal 14 al 17 aprile in concomitanza con Vinitaly, per i buyer esteri, in particolare del canale Horeca, sarà organizzato un «walking around tasting» dei vincitori del Sol d’Oro, riconoscimento prestigioso che rappresenta un veicolo di comunicazione e marketing particolarmente efficace anche in fase di promozione del prodotto.