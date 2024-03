Nuovo presidente, a Fondazione Cariverona: è l’imprenditore Bruno Giordano, eletto dal Consiglio generale, il 15 marzo 2024.



Bruno Giordano, imprenditore, è il nuovo presidente di Fondazione Cariverona. Nominati, su proposta del Presidente, i nuovi membri del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale e del Collegio sindacale, che resteranno in carica, per quattro anni. Il presidente uscente prof. Mazzucco: “Al termine di questo percorso, voglio ringraziare i consiglieri e i dipendenti della Fondazione, con i quali ho condiviso un lavoro intenso e fruttuoso. Sono particolarmente soddisfatto di aver contribuito, in questi otto anni, a innovare il ruolo della Fondazione: ci siamo spinti oltre l’erogazione di risorse economiche, per diventare quel motore di sviluppo, orientato ai valori della conoscenza, della trasparenza e del merito, di cui i territori hanno bisogno. La gestione solida, ordinata e attenta, condotta nel segno della diversificazione, ci ha permesso di raggiungere risultati significativi, nel percorso di recupero e crescita della dimensione economico-patrimoniale della Fondazione. Sono certo che il nuovo presidente Giordano e tutti i componenti degli organi statutari continueranno a portare avanti, con successo, questo lavoro”. Laureato in Ingegneria elettronica, all’Università di Bologna, Bruno Giordano è, attualmente, presidente e amministratore delegato di Giordano Controls Spa, azienda di elettronica, da lui fondata, nel 2007, leader in soluzioni all’avanguardia, per il settore riscaldamento, condizionamento e trattamento dell’aria. Esperto di ambiente ed economia circolare, il nuovo Presidente della Fondazione si occupa da sempre di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni e invenzioni tecnologiche. È inoltre presidente di IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità) e fondatore della rete innovativa regionale Veneto Clima ed Energia. Il presidente Giordano: “Ringrazio il professor Mazzucco e gli organi statutari per l’attività portata avanti in questi anni e per la fiducia. Continueremo a lavorare, nel segno dell’innovazione, per sviluppare risposte originali, concrete ed efficaci alle grandi sfide del nostro tempo, dialogando e collaborando, come sempre fatto, con tutti gli attori del nostro territorio. Gli obiettivi strategici, contenuti nei documenti di programmazione pluriennale, tracciano una rotta chiara: ci impegneremo, per costruire un futuro fondato sulla tutela dell’ambiente, la valorizzazione dei giovani e la promozione di comunità coese e inclusive”.

Pierantonio Braggio