2024-03-19 FILOVIA. VARATE LE TRAVI PER IL PONTE DI VIA CITTA’ DI NIMES. SOTTOPASSO APERTO PRIMA DI VINITALY 2024-03-19 GRANCHIO BLU, CONTE (LEGA) : BENE GOVERNO, ACCOLTA NOSTRA RICHIESTA DI MORATORIA SUI MUTUI 2024-03-19 INTERVENTO CONCLUSO IN PIAZZA BRA: QUATTRO NUOVI ALBERI HANNO SOSTITUITO LE TRE PIANTE CHE NON AVEVANO SUPERATO LA PERIZIA DI STABILITÀ 2024-03-19 SOL D’ORO 2024: DAL TRENTINO ALLA SICILIA, ITALIA SUL PODIO IN TUTTE LE CATEGORIE 2024-03-19 A Bardolino 12 istituti alberghieri da tutta Italia per il concorso nazionale del "Carnacina" 2024-03-19 “Vita in Campagna”, nuova rassegna diretta di Veronafiere, per gli amici dell’hobby verde… 2024-03-19 ACIS, Asociación Cultural Ítalo-Española, Verona, y sus tertulias… 2024-03-19 La Repubblica di San Marino ha ospitato il Summit mondiale dei Comitati nazionali di Etica e Bioetica. Celebra l’evento un francobollo, riproducente il profilo dei monumenti sammarinesi: Per la serie “Europa”, flora e fauna acquatiche. 2024-03-18 LE NUOVE 37 BOTTEGHE STORICHE DI VERONA 2024-03-18 SPORT EXPO WEEK: SI CHIUDE CON SUCCESSO LA SETTIMANA DELLO SPORT VERONESE. OLTRE 44 MILA LE PRESENZE 2024-03-18 Ritorna la Giornata Mondiale dell’Acqua. “Acqua per la pace” è il tema della 23° edizione. 2024-03-18 VERONAFIERE ACQUISISCE “LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA” E INCREMENTA IL PORTAFOGLIO DI RASSEGNE DIRETTE 2024-03-18 VERONA CANDIDATA PER IL TITOLO DI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2027 DAL PRESIDENTE DI ACES EUROPE GIAN FRANCESCO LUPATTELLI E DALLA DELEGATA PER IL TRIVENETO ROSANNA CONTE. LA PALLA ORA AL SINDACO DAMIANO TOMMASI. 2024-03-18 ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE OFF, IN SCENA “SOLITARIO” 2024-03-18 Il nuovo Consiglio Provinciale di Verona, risultati. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su