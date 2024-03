L’export 2023 di Verona e provincia, che quota 15,4mld, è stazionario. ll maggiore mercato di destinazione dei nostri prodotti è l’Europa. “Camera di Commercio di Verona, 20 marzo 2024.



Esportazioni di merci e prodotti, Verona è stazionaria nel 2023 a 15,4 miliardi di euro. La provincia scaligera ha registrato un aumento dello 0,5%, a fronte del calo del dato veneto dello 0,3% e della media nazionale dello 0%. Sono stazionarie anche le importazioni a 20 miliardi di euro (-0,1%), un performance superiore a quella regionale (-11,8%) e italiana (-10,4%). “Il dato 2023 va letto in positivo – spiega il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello, se consideriamo che usciamo da un 2022 di forte ripresa e da un primo semestre dello scorso anno di crescita. Si è verificato un rallentamento nella parte finale del 2023, ma è fisiologico. L’economia veronese risente di un rallentamento che caratterizza l’economia mondiale, la guerra in Ucraina ha azzerato le relazioni commerciali con la Russia, la guerra di Gaza ha ulteriormente aumentato i costi della logistica. Non dimentichiamo poi che il nostro primo partner economico, la Germania, sta affrontando una crisi senza precedenti recenti. Se calassimo i dati attuali in un contesto di normalità congiunturale e geopolitica la situazione sarebbe rosea, le nostre imprese stanno affrontando bene questo difficile momento”. Venendo al dettaglio dei dati elaborati dal Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio, l’agroalimentare rimane la prima voce dell’export veronese con un peso sul totale del 27,7%. Sono in crescita gli alimentari del 9,8% a 2,4 miliardi di euro e l’ortofrutta, 637,1 milioni (+12,9%). Il vino registra un ulteriore rallentamento dell’1,9% a 1,2 miliardi di euro. La seconda voce delle esportazioni, i macchinari, aumenta del 7,2% a 2,9 miliardi di euro: pesa il 18,8% sul totale. Tutte le altre voci dei principali prodotti esportati sono negative. Le calzature, il marmo, la termomeccanica e il legno-arredo registrano una brusca frenata e gli altri numerosi prodotti che le imprese veronesi esportano sono in calo del 2,1% a 5,5 miliardi di euro: pesano per il 35,6% sul totale. La tenuta dell’export è quindi trainata dai macchinari e dagli agro-alimentari, mentre il tessile/abbigliamento, terza voce del commercio estero, per la prima volta registra un arretramento del 3,7%. Quanto ai principali sbocchi delle merci scaligere, la Germania rimane il mercato più importante con un peso sul totale del 18,5% e un valore di 2,8 miliardi, in aumento del 2,1%. E’, invece, in calo il nostro secondo mercato, la Francia che quota 1,5 miliardi di euro (-1,3%) e pesa per il 9,5% sul dato complessivo. Aumentano Spagna (3° paese), Regno Unito (5°) e Belgio (6°). Sono in forte calo gli Stati Uniti, la Svizzera e i Paesi Bassi. Un lieve arretramento si registra per Polonia e Austria”. Non c’è da meravigliarsi, di quanto sopra, dato il pesante quadro, nel quale stiamo vivendo. Un momento, in cui, nel globo, domina la voce guerra, e vittime senza numero, mentre viene soffocato il grande termine pace, che, in realtà, è elemento base, anche dello sviluppo economico e, quindi, del benessere sociale. Un elogio va, dunque alle imprese, che con tenacia, e, non senza rischio, continuano, nella loro attività e, come segnala il presidente Riello, “ stanno affrontando bene questo difficile momento”!

Pierantonio Braggio