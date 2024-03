Lo scultore Sergio Pasetto, descrive storia e significato della sua opera “La Porta sul Mondo”, in un parlante libro fotografico di nuova edizione.



Il lavoro in bronzo, realizzato e denominato, dallo stesso Pasetto “La Porta sul Mondo”, compie, quest’anno, ventisei anni e impreziosisce, dal 2001, il portale d’accesso alla Chiesa parrocchiale veronese di Santa Maria Ausiliatrice. Il grande lavoro, basato su temi essenziali, della Bibbia e del Vangelo, vuole esprimere il concetto, per cui, “Dio, aperta tale porta” – nella scultura, semiaperta – “ha creato l’Universo e dato vita alla Terra”. Il tema “Porta” è trattato, nella prima di ventiquattro formelle, fuse in bronzo, che, nel loro complesso, rendono straordinario, nella sua unicità, il portale della Parrocchiale veronese, sopra citata. Porta, dunque, che conduce alla Vita, al Tempio e alla preghiera… L’artisticamente importante portale non è, purtroppo, conosciuto, nel suo contenuto storico, spirituale, religioso – e artistico, aggiungiamo – come dovrebbe esserlo. Il nuovo libro di Pasetto, quindi, ha lo scopo di porre in luce il senso dell’opera, che, pur sorta, due decenni orsono, ma, sempre nuova ed attuale, con le sue caratteristiche, attraverso ognuna delle ventiquattro formelle possa meglio trasmettere all’osservatore il messaggio, anzi, ventiquattro messaggi, che Bibbia o Vangelo, proponevano e propongono. Da notare, che Sergio Pasetto, sempre aperto a dare vita, in bronzo – e talvolta, con il pennello e con il colore – ai più diversi temi, è onorato dal fatto che, oltre a numerosi lavori, disseminati in Verona e in Italia, volti a temi locali e religiosi, uno è custodito in Vaticano, un secondo, a Washington, alla Casa Bianca, ed un terzo, dedicato alla shakespeariana tragedia di Giulietta e Romeo, in Russia. Emerge, fra tali numerose opere, “La Porta sul Mondo”, della quale, appunto, stiamo trattando, opera, che merita d’essere più considerata, anche sotto il punto di vista dell’ideazione e della realizzazione, in uno stile, fra l’altro, che propone persone ed ambienti, che sembrano parlare all’osservatore. Un tutto, che è frutto di quella passione, che induce lo Scultore a tradurre felicemente in realtà visiva l’dea, la parola e lo scritto, questa volta, come cennato, biblico-evangelici. Le formelle in parola, erano state prodotte, inizialmente, in creta, ma, saputo del grandioso complesso delle stesse, da parte dell’allora Parroco di Santa Maria Ausiliatrice, Verona, questi propose a Pasetto, di utilizzarlo, come portale della chiesa stessa. Onde realizzare il progetto, Pasetto convertì le formelle in bronzo, mentre la preziosa opera fu benedetta, nel 2001. Il nuovo volume, in copertina nera plasticata, impreziosita dalla fotografia della “Porta sul Mondo”, consta di 83 pagine, in carta patinata, riporta ventisette tavole fotografiche, soprattutto le riproduzioni, in grande formato, di ciascuna delle ventiquattro formelle, precedute dalle positivissime considerazioni degli allora prof. Umberto Tessari, artista, e mons. Alberto Piazzi, prefetto della nota Biblioteca Capitolare in Verona. Le formelle appaiono, oggi, sul portale della menzionata Chiesa e fanno godere occhio e mente, osservandole, iniziando, dalla prima colonna di esse, a sinistra e dall’alto in basso, raffigurando, rispettivamente, come segue: La Porta sul Mondo, Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè, Abramo ed Isacco, Mosè, Sansone, Davide e Golia, Le quattro Civiltà, La Natività, il Battesimo di Gesù, Lazzaro, La cacciata dal Tempio, L’entrata in Gerusalemme, L’Ultima Cena, La flagellazione, la crocefissione, La deposizione, la Resurrezione, Saulo, il martirio di San Paolo e di San Pietro, gli Evangelisti, l’apocalisse e l’Alleanza. Se ogni fotografia di formella, appare sulla pagina destra, la relativa pagina sinistra, in basso, a sinistra, riporta, dettagliata, la citazione dei dati di riferimento di Bibbia o di Vangelo, corrispondenti ai tratti, che hanno ispirato l’Autore a creare i vari pezzi, tutti, accanto, alla cennata citazione, in modo particolareggiato, descritti. Il nuovo volume si chiude con le autorevoli opinioni, sul sopra descritto, irripetibile lavoro, di Claudio Capitini, Lia Ciatto, Frate Beniamino Michieletto, pittore e scultore, mons. Emilio Venturi, prelato d’onore di Sua Santità, Frate Roberto Giraldo, preside del Pontificio Ateneo Antonianum, Istituto di Studi Eucumenici, “San Bernardino”, Verona, don Pietro Maroldi, parroco ed ex rettore dell’Istituto G.M. Giberti, e Teodosio Martucci. Una grande opera, dunque, che dà e darà luce ad arte e a storia, derivanti, con fede, dallo studio approfondito di Bibbia e Vangelo, nonché dalla volontà, avvolta nella modestia, di dare alle stesse spessore e dovuta visibilità.

Pierantonio Braggio