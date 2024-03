CGIA Mestre: Veneto: l’export 2023 cala leggermente, ma è +25,7%, rispetto al pre-Covid. In difficoltà V enezia (-5,2%), Rovigo (-4,8%), Vicenza (-2,4%) e Treviso (-1,1%).



L’anno scorso l’export del Veneto ha subito una leggera contrazione (-0,3 per cento), rispetto al 2022. In termini assoluti, le vendite all’estero hanno sfiorato gli 82 miliardi di euro. Tra le altre regioni del Paese, solo la Lombardia, con 163 miliardi, e l’Emilia Romagna, con 85 miliardi, hanno registrato un flusso di vendite superiore al nostro. La lieve flessione del nostro commercio estero è in massima parte riconducibile al rallentamento della domanda internazionale e allo sgonfiamento dei prezzi alla produzione, collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime. Rispetto al 2019 , comunque, la crescita delle esportazioni del Veneto è stata del 25,7 per cento e se la comparazione la realizziamo con 15 anni fa, ovvero il 2008, che è l’anno che ha preceduto la grande caduta del commercio mondiale, l’aumento è stato addirittura del 64 per cento circa). L’elaborazione di questi dati è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA. Siamo leader nella vendita di macchinari: Le merci che sono state acquistate maggiormente dai nostri partner commerciali stranieri sono stati i macchinari per un valore di 16,3 miliardi (pari al 19,9 per cento del totale export del Veneto), le apparecchiature elettriche per 6,7 miliardi (8,2 per cento del totale regionale) e le calzature e gli articoli in pelle per 5,9 miliardi di euro (7,2 per cento del totale regionale). Rispetto al 2022, tra i primi 10 beni venduti all’estero le calzature (-5,8 per cento), i prodotti metallurgici (-14,2 per cento), i prodotti in metallo (-1,7 per cento) e i mobili (-5,7 per cento) hanno subito una contrazione. Germania, Francia e USA i principali mercati di destinazione: La Germania (11,3 miliardi), la Francia (9,3 miliardi), gli Stati Uniti (7,6 miliardi), la Spagna (4 miliardi) e il Regno Unito (3,5 miliardi) sono le prime cinque destinazioni delle nostre esportazioni. Le vendite nei Paesi appena richiamati incidono per il 43 per cento del totale regionale. Tra questi primi cinque destinatari, nell’ultimo anno spicca la diminuzione delle vendite negli Stati Uniti (-6,1 per cento) e nel Regno Unito (-3,7 per cento), mentre in Germania, in Francia e in Spagna la variazione è stata positiva. Vicenza, Treviso e Padova sono le province più internazionalizzate: A guidare la classifica delle province venete con la maggiore predisposizione all’export è Vicenza. Nel 2023, nel capoluogo berico il commercio estero è stato pari a 23 miliardi di euro. Seguono Treviso (16,2 miliardi), Verona (15,3 miliardi), Padova (13,5 miliardi), Venezia (6,7 miliardi), Belluno (5,3 miliardi) e Rovigo (1,8 miliardi). Rispetto al 2022, emergono le contrazioni di Venezia (-5,2 per cento), Rovigo (-4,8 per cento) e Vicenza (-2,4 per cento). In controtendenza, invece, Belluno (+6,6 per cento) e Padova (+4,1 per cento). Vinciamo grazie a qualità, gusto e design: Insomma, il nostro “Made in Veneto” rimane una garanzia di successo, non solo nell’export, anche se è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’efficacia delle strategie di internazionalizzazione delle imprese. Tuttavia, chi stabilisce se un prodotto è esportabile oppure no? L’anno scorso l’export del Veneto ha subito una leggera contrazione (-0,3 per cento), rispetto al 2022. In abile oppure no? Nella stragrande maggioranza dei casi i titolari di una azienda decidono di internazionalizzarsi perché hanno colto l’importanza di vendere all’estero per aumentare la marginalità e credono nel proprio prodotto, perché rispecchia l’italianità che in tutto il mondo è apprezzata per la qualità, il gusto, il design, la bellezza e la cura dei dettagli. Specificità, quelle appena richiamate, che caratterizzano i beni realizzati dalle 16 mila imprese venete che esportano”. Quanto è accaduto, nello scorso anno, e sta accadendo, in Europa e nel Medio Oriente, oltre a problemi interni alle varie nazioni importatrici, ha, dunque, condizionato l’export italiano, con le relative conseguenze. Non si può, quindi, trascurare il fatto che esportare, significa anche dipendere dall’importatore, le cui eventuali difficoltà fanno dire no al proprio import. L’economia è, sempre, condizionata da un complesso di fattori, nazionali ed internazionali, del tutto imprevedibili, che si riflettono, come sopra cennato, sugli operatori di ambo le parti. Ma, in certa misura, si può fare fronte a tali realtà,, con studiati accorgimenti, quali, leggiamo sopra, “innovazione e qualità, gusto nel design, bellezza e cura dei dettagli dei prodotti da export” ed altro, come il Made in Veneto, già, saggiamente realizzato, dimostra. Purtroppo, tuttavia, non dovremmo – molto modestamente, ci sembra – basarci troppo sull’export, facendo il possibile, per vivacizzare, rafforzare l’economia interna, con quella crescita, che, non sempre facile da realizzare, dobbiamo, comunque, incisivamente perseguire. Ma, massimo dev’essere l’appoggio all’impresa. Pierantonio Braggio