A Vinitaly 2024, le Aziende Agricole Livon, fondate nel 1964 da Dorino Livon, festeggeranno i 60 anni d’un legame profondo e sincero, con l'Arte del Vino e con il Collio.



Fu Dorino Livon, capostipite e fondatore, a comprendere il potenziale enorme del territorio, fecondo e meraviglioso, del Collio – territorio inimitabile nella sua biodiversità, nel suo valore autoctono e nelle sue condizioni pedoclimatiche impareggiabili. Valneo e Matteo Livon, oggi, danno felice continuità, con passione, a quattro realtà protagoniste, sia in Friuli, che in altre due autorevoli regioni vitivinicole italiane: Toscana, nel cuore del Chianti Classico, e Umbria, patria del Montefalco Rosso e terra eletta del Sagrantino. Valneo Livon ricorda con affetto la prima cantina di famiglia: “Cantina Vencò, sita in Dolegna del Collio. Lì, abbiamo piantato le nostre prime radici, da vignaioli, ed è lì che sono iniziati i nostri sogni. È sempre un’emozione delicata e profonda ripensare alle prime bottiglie uscite, da quella cantina, alle prime sperimentazioni, sempre fedeli ed attenti a non tradire mai il terroir unico del Collio. Ad oggi, i vini di Livon sono distribuiti e conosciuti in più di 50 paesi del mondo, però mi piace mantenere sempre vivo il ricordo del nostro primo locale, dove concentravamo produzione e vendita di vino”. Matteo Livon parla di obiettivi e di idee ambiziose in corso d’opera: “La vera novità del 2024, che coincide con il nostro 60° anniversario, è il completamento, entro fine anno, della nuova cantina, con cui abbiamo voluto omaggiare la nostra terra natia, Dolegnano. Sarà uno spazio firmato Livon, con una zona dedicata all’affinamento in botti di rovere selezionato ed in anfore, con gli uffici commerciali ed, infine, con enoteca aziendale e locali adibiti alle degustazioni. La fortuna della nostra Famiglia è rappresentata dalla nostra unità e dalla nostra focalizzazione agli obiettivi. Continueremo, anche in futuro, con la consueta tenacia, a credere ed investire nel mondo del vino, portando il nostro marchio e il Made in Italy nel mondo”. Passione, buona volontà, antica esperienza impegno e familiare collaborazione sono gli ingredienti, che permettono ai Fratelli Livon di festeggiare un sessantennio di Arte del Vino, a Collio, Friuli-Venezia Giulia, nel pad. 6, della veronese ed internazionale rassegna Vinitaly, che si terrà dal 14 al 17 aprile, presso Veronafiere, Verona. Occasione importante ed interessante, anche dal punto di vista culturale, permettendo essa di acquisire conoscenza, di una terra, peraltro, come visto, fecondissima, il Collio, la cui denominazione è fortemente più nota, per il suo pregiato vino, che per la sua posizione geografica, che gode di un terroir eccezionale.

Pierantonio Braggio