A CASTEL SAN PIETRO LA MOSTRA MULTIMEDIALE SUL PARADISO DI DANTE



Dal 19 aprile al 16 giugno la mostra organizzata dall’Associazione Rivela con protagonisti i giovani per un viaggio tra passato e presente.



L’iniziativa, ospitata nella suggestiva cornice di Castel San Pietro, è il terzo capitolo del progetto multimediale che nelle scorse edizioni ha affrontato Inferno e Purgatorio.



A guidare i visitatori 120 giovani di 14 istituti veronesi nella veste di Virgilio.



Trentatré tappe, coadiuvate da altrettante illustrazioni su una superficie di 500mq, con i commenti del saggista e pedagogista Franco Nembrini e le illustrazioni di Gabriele Dell’Otto.











Un viaggio extrasensoriale attraverso il Paradiso di Dante, per vivere ed immergersi nel momento culminante del pellegrinaggio del poeta toscano, che proprio per questa ultima cantica trovò ispirazione anche a Verona. È la mostra multimediale “Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza”, che si potrà visitare da venerdì 19 aprile a domenica 16 giugno negli spazi di Castel San Pietro.







“Questa mostra è resa possibile grazie alla collaborazione di più soggetti istituzionali – ha detto l’assessora alle Politiche scolastiche ed educative Elisa la Paglia -. Voglio sottolineare il grande coinvolgimento delle scuole, con gli studenti attivi e protagonisti, attraverso i Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento PTCO, come guide ma anche come fruitori grazie anche all’altissimo numero di visite scolastiche in programma. Per questo ringrazio gli organizzatori e il curatore Franco Nembrini per aver dato vita a questa terza edizione che segue Inferno e Purgatorio”.







Protagonisti, oltre ai visitatori, saranno 120 giovani di 14 istituti veronesi nella veste di un Virgilio ‘contemporaneo’. Trentatré tappe, coadiuvate da altrettante illustrazioni su una superficie di 500mq. Un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio e accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.







La rassegna, che segue “Il mio Inferno” del 2022, e “Il mio Purgatorio” del 2023, è organizzata da Associazione Rivela con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona, Società Dante Alighieri Verona, Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, Confcommercio Verona, Confindustria Verona Gruppo Giovani, Camera di Commercio di Verona, Cdo Veneto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Iusve e Agesc – Associazione Genitori Scuole Cattoliche di Verona, Agec.







La mostra è stata presentata questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessora alle Politiche scolastiche ed educative Elisa La Paglia, il curatore Franco Nembrini, il presidente Associazione Rivela Ermanno Benetti, il segretario generale Fondazione BPV Andrea Marconi, il segretario generale Fondazione Cattolica Adriano Tomba, Giuseppe Venturini del Ministero dell’Istruzione - Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona e Sara Cavallaro di Agec







Informazioni utili.



Orari di apertura. Da Lunedì a domenica dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.



Presentazione ufficiale. Venerdì 19 aprile alle 11 taglio del nastro a Castel San Pietro alla presenza del curatore Franco Nembrini e dell’illustratore Gabriele Dell’Otto.



Preview. Domenica 14 aprile alle 17 presentazione della mostra in occasione di “Vinitaly and the City” alla Loggia di Fra Giocondo, in Piazza dei Signori, alla presenza del curatore Franco Nembrini.



Alla mostra è dedicata la speciale etichetta della bottiglia di di Chiaretto di Bardolino Classico DOC - Le Morette - Azienda Agricola Valerio Zenato con illustrazione di Dell’Otto.



Prenotazione visite. Le visite alla mostra saranno possibili esclusivamente con prenotazione obbligatoria sul sito web www.danteprofetadisperanza.it email info@danteprofetadisperanza.it telefono 375 5848188 www.rivela.org email rivela@rivela.org