2024-04-13 Vinitaly 2024. Sold out, in città. Alberghi e b&b registrano un ricavo medio, in linea con il 2023. 2024-04-13 Conte (Lega): "Dopo 5 anni di lavoro intenso la ricandidatura è un onore e una responsabilità per proseguire sul percorso intrapreso" 2024-04-13 "LA DOLCE VITA ORIENT EXPRESS" FERMA AL VINITALY 2024-04-13 VERIFICA DEI LAVORI IN CORSO NEL SOTTOPASSO DI VIA CITTÀ DI NIMES ED ESAME DELLA CAUSE DEI RITARDI 2024-04-13 La Dolce Vita Orient Express" ferma al Vinitaly". Il treno di lusso annuncia le eccellenze enologiche italiane, a bordo e un menù firmato Heinz Beck. 2024-04-13 Raccolta della fragola, in Veneto: superfici in calo, da 370 a 330 ettari, a causa dei costi di produzione e della carenza di manodopera. 2024-04-13 ACIS - Associazione Culturale Italo Spagnola, Verona. 2024-04-13 Vinitaly: Coldiretti, triplicate in 20 anni, le esportazioni di vino italiano. Le bottiglie tricolori, prima voce delle vendite di prodotti agroalimentari Made in Italy, all'estero. Domani, domenica 14 aprile, apre, a Vinitaly, Casa Coldiretti. 2024-04-13 IDRA 2024: 400 volontari della Protezione Civile si esercitano, da 19al 21 aprile, nella pianura veronese. 2024-04-13 Provincia di Verona: nuove reti e mezzi, per la lotta alla diffusione della peste suina. Catturato un branco di cinghiali, a San Martino Buon Albergo. 2024-04-12 INAUGURATA LA NUOVA PIAZZA DELLA CHIESA A SAN MASSIMO, PUNTO DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DEL QUARTIERE 2024-04-12 "GIULIO PAOLINI. ET IN ARCADIA EGO". DA NORD A SUD D'ITALIA RIUNITI ALLA GAM DI VERONA I DIRETTORI DEI PIÙ IMPORTANTI MUSEI ITALIANI PER IL CATALOGO DELLA MOSTRA 2024-04-12 Dal 16 al 21 Aprile, in occasione della 60° Biennale Arte di Venezia, Anderson Tegon e Pepper's Ghost x Banca Ifis fanno vivere l'opera Ghost Over Banksy "ALIVE". 2024-04-12 60. Esposizione Internazionale d'Arte - LA BIENNALE DI VENEZIA | Evento Collaterale presso la FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA 2024-04-12 TENDENZE, MERCATI, SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: UIV AL 56° VINITALY CON 500 CANTINE E PROPOSTE PER COMPETITIVITÀ DEL SETTORE VINO