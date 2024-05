IV “Borgo diVino in tour”, San Giorgio di Valpolicella - o ‘Ngànapóltrón, Verona: weekend di degustazioni, nei giorni 17, 18, 19 maggio, consacrato alle migliori etichette enologiche italiane, e di visite al territorio.



“Borgo diVino in tour”, è la rassegna enologica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a - MarTech company, con un focus specifico su turismo e enogastronomia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia. Promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è patrocinata dall’Associazione Nazionale Città del Vino, dal “Comitato Pro Loco Unpli Verona e da Destination Verona & Garda Foundation, in qualità di partner di tappa, con il supporto di “Bcc Valpolicella Benaco”. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio, in Piazza della Pieve, San Giorgio di Valpolicella, sarà proposta una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, che spazierà dalle etichette locali a quelle di circa 30 cantine di diverse regioni italiane, quali Abruzzo, Alto Adige, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino, Umbria, Sardegna, Sicilia e Lazio. Tre giorni, quindi, dedicati al Gusto e alla Bellezza, permetteranno ai wine lovers di degustare vini e vitigni di vari territori - a cominciare dalle tante superbe personalità di Amarone e Recioto - presentati direttamente dai produttori, in contesti di particolare suggestione e selezionati tra “I Borghi più belli d’Italia”, per un’esperienza indimenticabile. “Borgo DiVino in tour si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia - dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a -. Quest'anno puntiamo a superare le 60mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane, attraverso 20 tappe, in 20 borghi, per un totale di 60 giorni di evento. Nel corso del tour, sarà dato spazio ad una vasta rappresentazione della produzione vitivinicola italiana, composta da piccole e medie imprese. Pur essendo principalmente un evento enogastronomico, Borgo DiVino si distingue, per la sua forte componente turistica. L'obiettivo principale dell'evento è infatti la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue aziende”. Il programma: Borgo diVino in tour si svolgerà a San Giorgio di Valpolicella o ‘Ngànapóltrón, lungo la Piazza della Pieve, negli orari: – Venerdì 17 maggio dalle 18.00 alle 23.00, – Sabato 18 maggio dalle 12.00 alle 23.0, e – Domenica 19 maggio, dalle 12.00 alle 22.00. Un percorso di degustazione toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico, con stands dedicati alle cantine, mentre circa 20 pannelli espositivi racconteranno il mondo del vino. Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18, comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione, composto da sacchetta e calice degustazione. Il ticket per le degustazioni si ottiene, al sito www.borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella, oppure direttamente in loco. Per accompagnare le degustazioni, i visitatori potranno acquistare anche specialità gastronomiche locali, come gnocchi alla Lessinia, taglieri e altro, direttamente, sul posto. Si consiglia di parcheggiare in Via Case Sparse 16 (presso parcheggio Cimitero) e raggiungere comodamente la Piazza, con il bus navetta dedicato. Uno spazio importante sarà riservato all’esperienza gastronomica, con proposte street food, piatti della tradizione, e alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia, un patrimonio unico, per qualità e biodiversità; l’iniziativa è realizzata in sinergia con il MIB - Mercato Italiano dei Borghi, il progetto a cura dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, in cooperazione istituzionale con BMTI - Borsa Merci Telematica Italiana, volta alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati. La manifestazione sarà arricchita anche dalla sfilata delle Confraternite enogastronomiche del territorio, da concerti di gruppi musicali di diverso genere, da convegni e soprattutto da masterclass, organizzate, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella e con Onav Verona, presso la prestigiosa Collegiata della Pieve di San Giorgio (VII-VIII secolo). Un evento, bene studiato e bene strutturato, che promovendo il vino, nelle sue varie referenze, iniziando da quello della Valpolicella, fa conoscere il territorio, toccandolo, con mano! Bòn vìn, ‘n bòn bicér: gòde la