Consorzio Valpolicella, Verona: il 19 maggio, l’ “Amarone in Capitale”. Aperitivo in terrazza, con Valpolicella doc e workshop tematici all’Hotel Hassler di Trinità dei Monti, Roma.



Ritorna nella Città eterna “Amarone in capitale”, III edizione dell’evento glamour del Consorzio Vini Valpolicella, il 19 maggio, all’Hotel Hassler di Trinità dei Monti, Roma. Dedicato agli operatori di Horeca – il grande settore italiano dell’ospitalità e della ristorazione – ma, anche agli enoappassionati della principale denominazione rossa del Veneto, “Amarone in capitale” propone degustazioni, in un percorso sensoriale, tra i vini più iconici ed espressivi della Valpolicella, Verona. “Roma è tra le principali destinazioni italiane dei nostri vini di punta – commenta il presidente del Consorzio Vini Valpolicella, Christian Marchesini – e, in particolare, dell’Amarone, che, oltre a rappresentare un fil rouge, tra Verona e la capitale, riflette la passione consolidata dei romani, per il grande Rosso veronese. “Amarone in Capitale” è anche promozione, verso un canale fondamentale, quale quello della ristorazione, delle enoteche e dei wine bar, che riflettono la Dolce Vita”. “Amarone in Capitale” apre domenica 19 maggio, con un walk around tasting di Amarone e di Valpolicella Superiore (non stop dalle 10.00 alle 21.00), come cennato, per operatori e pubblico, presso il ristorante stellato Imàgo dell’Hassler. Alle 11.00 e alle 14.00, si terranno due degustazioni guidate: “Valpolicella DOC Superiore”: l’avanguardia stilistica” – Sala Specchi, alle ore 11.00 – e “Amarone e Recioto della Valpolicella DOCG”: il valore culturale, alla radice della tecnica” – Sala Specchi, alle ore 14.00), entrambe condotte dal giornalista Alessandro Brizi. Quindi, aperitivo musicale, al tramonto, a base di Valpolicella ‘fresco’, nella suggestiva terrazza panoramica Penthouse Suite, al 7° piano, aperta tutto il giorno. Gli eventi di “Amarone in Capitale”, firmati dal Consorzio Vini Valpolicella, sono gratuiti, ma, previa registrazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-amarone-in-capitale-893579088107, fino ad esaurimento posti. Un incontro importante, dunque, per meglio conoscere vini speciali, che solo un grande e fecondo terroir e navigata esperienza possono proporre.

Pierantonio Braggio