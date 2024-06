Bella notizia, da Coldiretti…!: boom di fattorie didattiche, in Veneto e a Verona. 449 Aziende agricole ospitano bambini e studenti, facendo conoscere loro la campagna, la sua biodiversità e il lavoro sulla terra.



Migliaia di scolaretti e di studenti veneti trascorreranno l’ultimo giorno dell’anno scolastico, con festeggiamenti e impegni diversi, in fattorie didattiche di Coldiretti, in cui, saranno accolti, con attività di educazione e di laboratorio, predisposte ad hoc, per serene, “pratiche” vacanze in campagna, nel verde… Il Veneto è la regione prima, in Italia, per numero di aziende agricole, che si dedicano a questo importante compito. “Sul territorio regionale, se ne contano 449, di cui 94 a Verona – segnala Valentina Galesso, responsabile di Donne Coldiretti Veneto – un numero, che conferma anche la vocazione all’accoglienza degli operatori agricoli e, soprattutto, la loro professionalità, maturata, con corsi di formazione e di aggiornamento, previsti dalle delibere, che ne istituiscono l’elenco regionale. Con il progetto “Semin’segni”, promosso dalle agricoltrici – continua Valentina Galesso – sono stati coinvolti oltre 20mila alunni, in lezioni teorico pratiche”. “Nella nostra provincia – sottolinea Franca Castellani, responsabile di Donne Coldiretti Verona – gli interventi nelle scuole, hanno interessato gli alunni di tutte le fasce d’età, dai più piccoli delle materne, fino ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, arrivando a sensibilizzare più di 3.500 studenti, sui temi della campagna e dell’alimentazione. È fondamentale educare, fin da piccoli, i consumatori di domani a scelte consapevoli, in fatto di cibo e salute”. Secondo l’Osservatorio di Coldiretti, a livello nazionale sono 3448 le fattorie didattiche totali, censite nel 2024, con una crescita del 4%, rispetto allo scorso anno, spinta dall’impegno delle imprenditrici agricole, che promuovono il progetto “Educazione alla Campagna Amica”, in collaborazione con le scuole. Obiettivo delle Fattorie didattiche è formare consumatori consapevoli, sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti, per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame, che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati, ogni giorno. Le fattorie didattiche sono un’opportunità, nata con la legge di orientamento (18 maggio 2001), voluta da Coldiretti e cresciuta, grazie alla nuova sensibilità green degli italiani, che vanno alla ricerca di spazi aperti e contatto con la natura, ma anche della possibilità di proporre a bambini e a giovani prodotti sani, buoni, genuini e a km zero. Non è un caso che il 70% degli italiani sogni di iscrivere i propri figli ad un’agricolonia, per fare loro trascorrere le vacanze estive in sicurezza, con attività ricreative ed educative, a contatto con la natura, in grandi spazi all’aria aperta, secondo l’ultima analisi di Coldiretti/Notosondaggi. L’attività didattica, nelle fattorie, si affianca spesso a quella agrituristica, come è confermato dal fatto che, secondo dati Istat, sono 2132 gli agriturismi attivi, sul territorio nazionale, che svolgono attività didattica. La mappa regionale del gennaio 2024 evidenzia una diffusione capillare, lungo tutta la Penisola, con una forte concentrazione delle Fattorie didattiche in Veneto (449), Campania (319), Piemonte (295), Emilia Romagna (295), Puglia (213), Lombardia (211) e Toscana (208), anche se l’analisi deve fare i conti, con il mancato aggiornamento dei dati e con le differenti normative regionali. Nelle fattorie didattiche, si impara “facendo”, attraverso attività pratiche ed esperienze dirette, come seminare, raccogliere, trasformare, manipolare e creare. Le attività proposte da Donne Coldiretti sono moltissime: dal laboratorio del biopittore, per dipingere con i colori, estratti da foglie, da fiori e da ortaggi, a quello dei baby chefs, attraverso cui, imparare a cucinare, risparmiando, fino a quello dei più esperti, dove, allenare i sensi dell’olfatto, del gusto, del tatto e della vista ed imparare a riconoscere le piante, aromatiche o assaporare, per esempio, i diversi tipi di miele… Grande realtà, quella, sopra esposta, che, felicemente inserisce piccoli e giovani – e anziani…, perché, no…? – facendoli divertire, in un mondo, quello essenziale della campagna, ancora, purtroppo, non dovutamente conosciuto, nei suoi grandi, innumeri contenuti pratici di “sapere”, da sapere, facendo conoscere, al tempo, che l’agricoltura è passione e imponente costruttività, nella natura, e che, senza di essa, non ci sarebbe vita. Potremmo sbagliarci, ma, primo elemento culturale, fattore base, del quale dotare i giovani, dovrebbe essere, appunto, una profonda conoscenza del mondo agricolo, nel suo complesso, che, oltre a produrre di che vivere, creando economia e benessere, impreziosisce e custodisce attentamente il territorio: quanto, cioè, insegnano Agriturismi e Fattorie didattiche…! Complimenti!

Pierantonio Braggio