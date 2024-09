®Vendemmia Solidale: Paolo Kessisoglu vignaiolo per un giorno alla cantina Le Manzane



Tanti gli ospiti illustri ieri tra i filari della tenuta di San Pietro di Feletto (Treviso). Il presidente della Regione Luca Zaia: «Quella di quest'anno sarà la vendemmia del secolo». Raccolti 9.130 chili di grappoli per combattere il disagio giovanile







San Pietro di Feletto, 9 settembre 2024_Successo per la 13ª edizione della ®Vendemmia Solidale organizzata dalla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV). Come dei veri vignaioli quasi 550 persone hanno partecipato, ieri, alla raccolta manuale dell’uva immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco, per uno scopo benefico: raccogliere fondi per combattere il disagio giovanile. Il ricavato sarà devoluto a C’è Da Fare ETS, l’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2023 dal popolare attore e comico genovese Paolo Kessisoglu, presente all’evento insieme alla sua squadra di volontari e a Marco Varisco, presidente degli “XI di Marca”. Grandi e piccini hanno scattato selfie di rito con il noto attore e comico genovese.







«Stiamo cercando di esportare anche in Veneto - hanno spiegato i fondatori dell’associazione, Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi - C’è da fare Safe Teen, un sistema di assistenza ad alta intensità rivolto ai giovani che abbiamo avviato con l’ospedale Niguarda di Milano. Questo significa garantire a tutti i ragazzi che arrivano in ambulatorio con problemi di vario genere, come intenti suicidari, cutting, disturbi del comportamento alimentare e depressione, un servizio con delle equipe multidisciplinari, cioè composte da più professionisti come educatori, psicoterapeuti e psicologi, che il sistema sanitario nazionale non sarebbe in grado di pagare».







La manifestazione è iniziata con la vendemmia, è continuata con le visite in cantina, lo spettacolo per i più piccoli del giocoliere/equilibrista Manuele Pascal e il test drive di Manzotti Automobili. Non è mancato l’atteso aperitivo con il Prosecco Superiore Docg Le Manzane, i prodotti della Distilleria Fratelli Brunello, protagonisti anche di una gara di cocktail, gli sfiziosi “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio e i formaggi della pluripremiata Latteria Perenzin. A fare da cornice il piacevole accompagnamento musicale della vulcanica band Fuori Orario Reunion e di Alberto Ceschin. La giornata è proseguita con una ghiotta merenda in “caneva” e la lotteria a premi.







La ®Vendemmia Solidale 2024 ha voluto dedicare un momento a Riccardo, un bambino speciale scomparso un anno fa, l’8 settembre 2023. I genitori, Loris De Pasqual e Marvi, lo hanno ricordato devolvendo a C’è Da Fare ETS il ricavato dei quadri del figlio venduti durante la manifestazione.







«Abbiamo raccolto 9.130 chili di uva - ha dichiarato il titolare della cantina Le Manzane, Ernesto Balbinot -, dopo la pioggia l’uva si presenta bella, penso che avremo un bel prodotto». «Sgravata e depurata da tutto il tema delle avversità atmosferiche, questo è stato un anno storico nel senso che questa è la vendemmia che andremo ad omologare come la vendemmia del secolo, sicuramente avremo un prodotto di altissima qualità», ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che si è complimentato per l’iniziativa con la famiglia Balbinot, proprietaria della cantina Le Manzane: «Se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ha saputo portare avanti fino in fondo un’idea di impegno sociale in agricoltura fatto in maniera importante perché questa è una festa per chi ci viene, ma è un grosso impegno per l’azienda basti pensare in 13 anni a quante persone sono state aiutate». «Colgo l’occasione - ha concluso Ernesto Balbinot - per ringraziare tutti quelli che hanno vendemmiato e tutti quelli che hanno lavorato per la buona riuscita della manifestazione».







Presente alla 13ª edizione della ®Vendemmia Solidale anche l’assessore regionale al turismo, agricoltura e fondi europei Federico Caner, che ha commentato gli ultimi dati sull’aumento delle presenze turistiche tra le Colline di Conegliano Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio dell'Umanità UNESCO: «Negli ultimi anni siamo cresciuti molto, il 2024 ci dà ancora in crescita dal 25% al 30%. Di questo devo ringraziare, gli imprenditori, le istituzioni e l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per il grande lavoro che sta svolgendo sul territorio che non è legato soltanto al prodotto Prosecco, ma anche a tutto ciò che queste località offrono in tema di arte, cultura, natura, come il cammino nelle colline, e organizzazione di servizi nuovi per il turismo».







Alla manifestazione hanno preso parte numerose autorità tra le quali il sindaco di San Pietro di Feletto Cristiano Botteon, il deputato Gianangelo Bof, i consiglieri regionali Roberto Bet e Sonia Brescacin, il direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG Diego Tomasi e il vice presidente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Vincenzo Sacchet.







Sono numerosi anche quest’anno i partner e gli sponsor che hanno condiviso gli obiettivi benefici della vendemmia solidale 2024: Arti Grafiche Conegliano, Banca Prealpi SanBiagio, Battistella Capsule, Crai, Dersut Caffè, Distilleria Fratelli Brunello, Foto Francesco Galifi, Generalvetri, Icas, Manzotti Automobili, Ondulkart, Ortensia Isola Pâtisserie, Perenzin Latteria, Pez Panificio Pasticceria, Ristorante Relais Ca’ del Poggio, Rotas, Savno Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale, S. Bernardo Tappi Spumante, S'Paul n' Co. Design, Studio Cloè, Suber e TeleChiara.







L’iniziativa è patrocinata dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dai Comuni di San Pietro di Feletto, Conegliano e Valdobbiadene con il sostegno del Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dell’associazione di promozione sociale XI di “Marca” e del Club n° 40 Frecce Tricolori Conegliano.







La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo oltre 30 Paesi.





C’è Da Fare ETS è un’associazione non profit, nata nel 2023, da un’idea di Paolo Kessisoglu che si impegna ad abbattere lo stigma delle malattie mentali negli adolescenti. Disegna e avvia progetti concreti, scalabili sul territorio nazionale, che possano prendere per mano i ragazzi senza bussola, riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità. Collabora con ospedali, UONPIA e altri enti in grado di fornire supporto ad adolescenti e famiglie in grave stato di disagio. Informa sul tema salute mentale, avvia raccolte fondi strutturate, crea eventi, iniziative sportive e culturali per sostenere i progetti.