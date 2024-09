A Verona, la decima edizione di Hostaria, Festival del Vino, ridisegna il centro storico



Dall’11 al 13 ottobre 2024, Verona sarà un'osteria a cielo aperto.

Tra le novità: il palcoscenico al femminile, la loggia ‘social’ e il corner per l’esibizione libera di passanti e turisti



Torna, dall’ 11 al 13 ottobre, Hostaria Verona, il Festival del Vino che festeggia quest’anno la sua decima edizione. E sigilla un decennio di storia con un annullo postale realizzato appositamente per l’occasione assieme a Poste Italiane.



Per la prima volta, la tre giorni si aprirà con una première dedicata a partner e cantine. Giovedì 10 ottobre, a Villa Brasavola de Massa, in piazza Cittadella, le aziende si incontreranno per dare il via alle celebrazioni. Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, invece, nelle piazze e negli angoli più suggestivi della città scaligera tornerà una delle manifestazioni wine&food più amate di sempre. Degustazioni, eventi culturali e intrattenimento, il tutto con uno sguardo al sociale e all’ambiente. Il centro storico si trasformerà ancora una volta in una osteria a cielo aperto, con centinaia di etichette da scoprire, all’interno di un programma di appuntamenti gratuiti, con musica, ospiti ed esperienze, tra cui le speciali “chicche”. Il tutto per far conoscere il mondo del vino a 360 gradi, le innovazioni del settore e la cultura del bere consapevole e delle tipicità della cucina italiana.



Dai piccoli produttori ai grandi Consorzi, senza tralasciare la Cucina Italiana (candidata a Patrimonio Unesco) e le sue eccellenze. Hostaria sarà un viaggio alla scoperta del comparto enogastronomico del nostro Paese: dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. E ancora Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana per arrivare fino al Salento.



Tra le novità 2024 la nuova ‘mappa’ dei luoghi del Festival. Il centro storico scaligero, infatti, sarà ‘ridisegnato’ per l’occasione. Cortile del Tribunale si trasformerà nell’area ‘Vip Energy’, un palcoscenico per gli incontri con gli ospiti, dibattiti, inaugurazioni e premiazioni, ma anche tanta musica live. Piazza Bra sarà il ‘giardino delle botti’, un corner con un pianoforte libero dove passanti, turisti, musicisti professionisti e dilettanti potranno esibirsi, all’insegna del divertimento. In piazza Indipendenza, i giardini saranno l’angolo delFolk, colonna sonora della Foresteria, luogo di incontro tra le culture del vino e del cibo di tutta l’Italia. Cortile Mercato Vecchio, rinominato ‘Cortile Lago di Garda’ sarà un palcoscenico al femminile: i consorzi Bardolino, Custoza e Garda Doc, rappresentativi dello straordinario territorio del Lago di Garda, daranno ospitalità a Musica live, cantautrici e dj set sempre portate in scena da straordinarie interpreti nazionali. La Loggia di Fra Giocondo in piazza dei Signori sarà ‘Le ciacole Social Soave’, uno spazio per i nuovi linguaggi di comunicazione con spunti di approfondimento dal vivo e sui social. Piazza Cittadella ospiterà a Villa Brasavola de Massa l’Happy Hour Lugana, una chicca inedita, una suggestiva location con la musica lounge proposta dai dj più glamour del momento. Via Roma sarà, invece, la ‘Strada dei Rossi di Toscana’, con etichette e specialità culinarie provenienti dalla regione ‘etrusca’. Infine gli angoli dei selfie. In piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio saranno allestiti dei veri e propri set fotografici che ricorderanno tre osterie dal carattere moderno dove il pubblico potrà scattare ricordi da condividere.



Prevendite e informazioni sul sito www.hostariaverona.com.



I numeri dell'edizione 2023:



26 mila visitatori; 180 mila degustazioni; 300 etichette; 64 operatori stranieri; circa 40 eventi culturali in tre giorni.