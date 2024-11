JOB&ORIENTA 2024. Chiusa, con 55mila visitatori e tutte le quattro giornate sold out, la 33ª edizione. La prossima edizione, dal 26 al 29 novembre 2025.



Verona, sabato 30 novembre 2024 – JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, si è chiusa oggi, in crescita, in fiera a Verona. 55mila le presenze registrate (rispetto alle 45mila del 2023) e i quattro giorni di evento completamente sold out, a riprova di una manifestazione che continua a raccogliere riconoscimenti e a essere accreditata come punto di riferimento sui temi. La 33ª edizione – 425 realtà espositive, oltre 200 eventi culturali e 420 laboratori e attività interattive – ha esplorato l’impatto delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale sul mondo della scuola e del lavoro, m, anche sulla società, nel suo complesso, interrogandosi sulle sfide del futuro. “Persone, cultura, tecnologie. Per un nuovo Umanesimo europeo” è stato, infatti, il fil rouge del Salone, che ha messo in mostra le best practice già avviate all’interno delle scuole, degli enti di formazione, degli Its, delle università, in tema di innovazione della didattica, ridefinizione dei percorsi formativi, nuove competenze da formare. Tra i temi clou, anche il grave problema del mismatch, tra domanda e offerta di lavoro e le leve su cui puntare per colmare questo gap e rispondere sia alle esigenze delle aziende che alla domanda di lavoro dei giovani, a partire dalla necessità di rendere l’orientamento sempre più efficace. Anche quest’anno non è mancata l’attenzione del Governo al Salone, con la presenza dei ministri Giuseppe Valditara, dell’Istruzione e del Merito, e Francesco Lollobrigida, dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. «L'incremento di oltre il 20% delle presenze della 33a edizione di JOB&Orienta conferma il ruolo strategico di un format che, di anno in anno, ha saputo adattarsi e rispondere alle esigenze di studenti, docenti e professionisti del settore – commenta il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo –. La scelta di ampliare gli spazi espositivi ai padiglioni 9 e 10 di Veronafiere e di estendere la manifestazione a quattro giorni si è dimostrata vincente, non solo in termini di affluenza, ma anche di incremento degli espositori. Un grande risultato, a conferma dell'importanza del Salone nel contesto nazionale, che è stato possibile grazie alla sinergia con la Regione del Veneto e alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Un impegno ulteriormente rafforzato dalla firma di un protocollo triennale con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, per promuovere con nuove iniziative l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro». La kermesse 2025 è già in calendario, dal 26 al 29 novembre 2025, per essere nuovamente vicina al mondo, che studia e apprende, o che cerca un lavoro – e per questo, con una migliore preparazione – con orientamento e formazione.

Pierantonio Braggio