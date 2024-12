Turismo: Verona e il Garda Veneto entrano, nel cuore degli americani. Ce ne parla Destination Verona & Garda (Dvg) Foundation.



Verona, 14 dicembre 2024. “Verona, what a passion…! I cittadini degli Usa apprezzano sempre di più le destinazioni Lago di Garda Veneto e Verona, sono primi per capacità di spesa durante le vacanze e al contempo hanno alti standard quando si tratta di decidere dove soggiornare. Il mercato americano è cresciuto a livello di occupazione del 120% rispetto al 2022 sul lago e del 15% a Verona secondo i dati a novembre 2024 elaborati da HBenchmark. Un mercato il cui sviluppo è tutto da sostenere e consolidare per cui i vertici della Destination Verona & Garda (Dvg) Foundation sono volati a New York, per la prima presenza oltreoceano, dal 3 al 6 dicembre. “Stiamo consolidando il lavoro svolto finora, - spiega il presidente di Dvg Foundation, Paolo Artelio - partendo dal primo catalogo di esperienze di Dvg, da poco ultimato. È arrivato il momento di strutturare l’offerta turistica, creando le basi per un prodotto specifico destinato proprio a questo target che è molto esigente e selettivo. Ciò implica un lavoro mirato sulla selezione delle esperienze, delle sistemazioni e delle strutture che rispondano alle esigenze di qualità richieste da questo tipo di turista e ringraziamo gli operatori che stanno collaborando con noi nella costruzione di questi prodotti”. Una delegazione di Dvg, parte della quale, il direttore generale, Luca Caputo, e la responsabile prodotto, Francesca Campagnari, ha partecipato in questi giorni ad importanti eventi, iniziative di promozione, pubbliche relazioni e sales meeting con tour operator selezionati da Emirates, interessati a proporre l'Italia a viaggiatori individuali e piccoli gruppi con capacità di spesa medio alta. Un altro momento importante di questo viaggio è stata la serata in collaborazione con Enit New York, Emirates (con la preziosa presenza della Commercial Account Manager Stati Uniti, Vaida Balciute) e Fondazione Bologna Welcome, alla presenza di una sessantina di operatori e giornalisti nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Manhattan. La serata è stata dedicata alla presentazione dei siti Unesco di Verona e provincia e di esperienze outdoor, condivise tra i territori di Verona, Lago di Garda Veneto e Bologna-Modena, con focus sugli itinerari più iconici come la Ciclovia del Sole percorso che, nel suo viaggio da Capo Nord a Malta, tocca i due territori. Le analisi di HBenchmark e Mastercard confermano che l’obiettivo di mercato che si sta ponendo la Dvg Foundation è in Iinea con le prime analisi e le prime risposte sul campo da parte degli operatori. Negli ultimi tre anni (2022-novembre 2024), nella Destination Management Organization (Dmo) Verona, durante i mesi dell’anno si registra un numero di camere vendute in linea anno su anno mentre è nei mesi di settembre e ottobre che, dal 2022, si riscontra un numero in crescita. I turisti statunitensi si fermano mediamente per tre giorni. Invece nella Dmo Lago di Garda Veneto i mesi dell’anno in cui si riscontra un numero maggiore di camere vendute, sono i mesi estivi a partire da maggio, con una netta predilezione per settembre. La durata media del soggiorno è di 4,4 notti contro le 3,9 del 2023. I dati sono relativi a un campione di 94 strutture alberghiere nella destinazione Garda Veneto (di cui 3416 camere disponibili e 8187 posti letto) e 55 in quella di Verona, che include anche numerosi comuni limitrofi (di cui 3511 camere disponibili e 7214 posti letto). Dall’incrocio tra nazionalità, ricavo medio per camera prenotata e durata media della permanenza, HBenchmark individua, nel turista americano, quello che spende di più per soggiornare. Le elaborazioni della piattaforma di MasterCard, effettuate in collaborazione con HBenchmark, attestano il trend: negli ultimi tre anni i turisti provenienti dagli Usa sono stati per quasi due terzi alto spendenti. I trend su Speso % e scontrino medio dal 2022 ad oggi sono in crescita nelle diverse filiere dalla ristorazione, commercio, entertainement, ecc… e per entrambe le Dmo. Inoltre, tali andamenti replicano perfettamente quelli, relativi alla stagionalità del Lago e a quello dei flussi su Verona”. Importanti informazioni e dati che confortano, che sono frutto di riconosciuta, apprezzata accoglienza – essenziale, in fatto di ospitalità – e dell’azione incisiva di Dvg: due fattori, che, grande sinergia, creano valore per l’economia e per la società, locali e veronesi.

Pierantonio Braggio