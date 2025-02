2025-01-31 Amarone Opera Prima, record di partecipazione: 78 aziende, per un’edizione, che inaugura l’anno del centenario del Consorzio Valpolicella (1925-2025). Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, 106 giornalisti, a Verona, per l’Amarone 2020. Masterclass di annate 2025-01-31 TERMINATA LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROSMINI 2025-01-31 POLIZIA LOCALE: SERIE DI INCIDENTI IN CITTÀ. MOTOCICLISTA FERITO AL CHIEVO DA CONDUCENTE UBRIACO 2025-01-31 ATV mette in campo una nuova governance e una nuova veste giuridica per il rilancio del trasporto pubblico scaligero 2025-01-31 Federmanager lancia l’Osservatorio nazionale sull’Innovazione tecnologica e digitale. Un presidio innovativo, destinato a favorire la digitalizzazione delle imprese e lo sviluppo delle competenze manageriali 2025-01-31 Energia. Al via la campagna “Per un Veneto in Classe A: insieme per un futuro sostenibile”. Regione del Veneto ed ENEA uniscono le forze per promuovere l’efficienza energetica 2025-01-31 ATV, Azienda Trasporti Verona: nuova governance e nuova veste giuridica, per il rilancio del Tra-sporto pubblico locale 2025-01-30 MAXI CANTIERE DI VERONETTA, CON LE VACANZE DI CARNEVALE SCATTANO LE MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ALLA VIABILITA’ 2025-01-30 CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI VERONA. INCONTRO OGGI IN COMUNE CON L’ASSESSORA ALLA SICUREZZA STEFANIA ZIVELONGHI 2025-01-30 DOMENICA 2 FEBBRAIO DALLE 14, SFILATA DI CARNEVALE A SAN MASSIMO E CROCE BIANCA 2025-01-30 Mons. Pompili in visita ai pazienti in dialisi a Borgo Trento Lunghe mattinate in ospedale, più volte la settimana, per 230 veronesi 2025-01-30 La rotta del Propeller Club Verona per il 2025: logistica green e nuove connessioni internazionali 2025-01-30 VERONA IN LOVE, BISINELLA (FARE): PROGRAMMA IMBASTITO ALL’ULTIMO MINUTO E CON NESSUN APPEAL SUI TURISTI. 2025-01-30 A Fieragricola Tech 2025, presso Veronafiere, fari puntati sull’innovazione digitale e sul ruo-lo dei dati raccolti in campo; focus, su digital farming, robotica, rinnovabili, biosolution e smart irrigation. Gianluca Brunori, Uni Pisa: «L’ingresso delle B 2025-01-29 SECONDA VITA AI BASTIONI DI SAN ZENO PER GLI ALBERI DI NATALE DONATI DAI VERONESI ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su