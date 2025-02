“Veronamercato, Verona, presente all’evento internazionale “Fruit Logistica”, Berlino, nei giorni 5-7 febbraio 2025



Mercoledì 5 febbraio 2025, nella sede fieristica di Messe - Fiera, Berlino, ha preso il via Fruit Logistica 2025, il Salone leader, per il settore globale dei prodotti ortofrutticoli freschi. L'evento, che si svolge ogni anno, ha visto la partecipazione di oltre 2.600 espositori, provenienti da 90 Paesi, consolidando così la sua posizione come il più grande e internazionale raduno di aziende del settore ortofrutticolo. La manifestazione, rappresenta una piattaforma fondamentale per gli operatori del

settore, offrendo loro l'opportunità di incontrarsi, scoprire le ultime innovazioni e tendenze del mercato e discutere le sfide globali legate alla produzione, distribuzione e consumo di prodotti freschi. Inoltre, Fruit Logistica si distingue per il suo focus, su sostenibilità e digitalizzazione, temi sempre più cruciali per l'evoluzione del settore. L'evento rappresenta, dunque, un appuntamento imprescindibile, per chi opera nel settore ortofrutticolo e vuole rimanere aggiornato sulle dinamiche, che stanno plasmando il futuro del commercio di frutta e verdura fresca, a livello internazionale. Veronamercato ha confermato la sua presenza alla manifestazione, per il diciassettesimo anno consecutivo, con il proprio stand, ispirato all’immagine di Verona, che la connota maggiormente nel mondo: la casa di Giulietta, allestimento che, assieme all’offerta di piatti tipici locali, caratterizza la presenza veronese. La delegazione di Veronamercato, a Berlino: il presidente, Marco Dallamano; il direttore generale, Paolo Merci, e lo staff di segreteria. Le ditte presenti, in qualità di coespositori allo stand di Veronamercato, hanno occupato interamente lo spazio impiegato di 210 mq. Presenti, pure, rappresentanti del commercio quali Euroverde / Bruno srl, Gruppo Napoleon spa, Saretto srl, Garden Frutta srl, Cherry Passion / Gruppo Bragantini, Frutta C2 spa, New Som, Terre di Ecor, Reina Green Italia e Garden Frutta s.r.l. e del settore della logistica, dei trasporti e dei servizi con Coop. Facchini Multiservizi e Corsi Trasporti spa, assieme a Frigoveneta spa, azienda leader per gli impianti frigoriferi. Presente anche il mondo degli esportatori con Fruit Imprese Veneto. Tutti i coespositori sono stati a lungo impegnati negli incontri programmati, con la propria clientela. Nel corso della manifestazione, si sono succeduti numerosi appuntamenti istituzionali da parte della rappresentanza di Veronamercato. In particolare, giovedì 6 febbraio, si è tenuto un incontro con i vertici dell’autorità Portuale di Trieste, per presentare la nuova linea marittima Damietta – Trieste. Sono state illustrate le opportunità di trasporto per la tratta Egitto-Italia, alla presenza di operatori commerciali, della logistica e dei servizi, con l’impegno di approfondire e perfezionare i contatti avviati, in concomitanza con la prossima manifestazione fieristica Let Expo, in programma presso Veronafiere, dall’11 al 14 marzo 2025”. Un comunicato, quello, che precede, che conferma la vivacità dell’azione e dell’attenzione di Veronamercato, verso sempre nuovi modelli, nello svolgimento del suo alto compito, nel quadro della promozione dei prodotti dell’agricoltura, essenziali, per la vita, e di grande contributo all’economia veronese, europea ed extraeuropea. La partecipazione ai migliori eventi del settore, nel caso, a quello, recente, logistico berlinese, sopra descritto, significa occhio aperto alla continua innovazione, tecnica e di mercato. Fattore, che non deve mai mancare… e che, come, sopra descritto, non manca… Complimenti! Nella foto: Veronamercato, a Berlino…

Pierantonio Braggio