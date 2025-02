314ª Fiera e Festa di San Valentino, a Bussolengo: musica, piatti della tradizione – emerge la “trippa” –, divertimento e incontri culturali



La 314ª edizione della Fiera di San Valentino si terrà, dal 13 al 17 febbraio, con un ricco calendario di appuntamenti, celebrando il Santo Patrono di Bussolengo. Tra le attrazioni, il Luna Park (già aperto dal 1° febbraio), spettacoli, specialità gastronomiche e iniziative culturali, che animeranno il paese, creando incisive occasioni di svago. Aprirà la manifestazione, giovedì 13 febbraio, alle ore 21:00, nella Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo, il concerto del Corpo Bandistico Città di Bussolengo. Quindi, verrà consegnato il riconoscimento Bussolengo Premia e si terrà la V premiazione del Concorso Nazionale di poesia “Premio San Valentino”. L’inaugurazione ufficiale si terrà, venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, alle ore 10.30 in piazza 26 Aprile, alla presenza delle autorità, del Corpo Bandistico Città di Bussolengo e delle Giubbe Verdi, a cavallo. Dopo il tradizionale concerto di campane, presso la Chiesa di San Valentino, alle ore 11:30 verrà aperta la Mostra Campionaria, nel Parco Sampò. Dalle ore 12:00 alle ore 16:00, verrà inaugurata la “Mostra fotografica, Origini di Bussolengo”, presso Villa Spinola. Alle ore 17:00, l’appuntamento sarà, con “L’aperitivo musicale di San Valentino”, assieme a DJ YEYE, in piazza 26 Aprile. Alle ore 21:00: “Liberamente”, spettacolo musicale, all’Ex Bocciodromo, con la Biagio Antonacci Tribute Band. Sabato 15 febbraio, alle ore 15:00, Visita guidata alle Chiese San Valentino e San Rocco, a cura di El Vissinel, per “Pagus Pictus” (info e prenotazioni azl numero 347 9881377). Alle ore 16:30, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ’Omaggio della Rosa di San Valentino” alle coppie coniugate da 25, 50, 55, 60 anni e oltre, che sarà possibile seguire in diretta streamin,g sul canale YouTube “Comeilpane TV – Unità Pastorale di Bussolengo”. Alle ore 18:00, Santa Messa, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore e, infine, alle ore 21:00, i Mal Maridè intratterranno il pubblico con la commedia “I tre testamenti”, presso la Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo. Domenica 16 febbraio: alle ore 10:30, conferenza, sulle “Origini storiche di Bussolengo”, con l’architetto Cristiano Girelli e con la Premiazione delle Aziende, presenti sul territorio, da più di 40 anni; alle ore 15:00, esibizione di Danza Storica Sociale dell’Associazione “LaDanzaStorica”. Sempre, alle ore 15:00, visita guidata alla Chiesa di San Valentino e al Chiostro dei Padri Redentoristi, a cura di El Vissinel per “Pagus Pictus” (info e prenotazioni 347 9881377). Alle 18:00, tradizionale Concerto di San Valentino - Ensemble “Sull’ali dorate” e Associazione Mito’s, presso la Chiesa di San Valentino. Alle ore 19:00, Opera Disco presenterà “Domingo special edition – Music & food”, nella Sala Polivalente dell’ex Bocciodromo. Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, presso Villa Spinola, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, la “Mostra fotografica sulle origini di Bussolengo”, in piazza Nuova, e il “Selfie Zoo”, con straordinarie sculture, con trampolieri e i giochi di una volta, nelle vie centrali del Paese e il Mercatino del Collezionismo, dell'usato, modernariato e antiquariato “Bussolengo Antica”, in piazza della Libertà. E ancora: il “Trenino di San Valentino”, che circolerà per le strade di Bussolengo; il tradizionale Chiosco di San Valentino, dalle 9:00 alle 14:00; dalle 18:00 alle 21:00, presso la Sede degli Alpini, il tradizionale mercato di San Valentino, in piazzale Vittorio Veneto e l’esposizione di macchine e attrezzature agricole, articoli vari, prodotti vivaistici, autoveicoli, nelle vie centrali del paese e l’esposizione di trattori d’epoca in via Paolo Veronese. Sabato 8 febbraio: alle ore 17:00, inaugurazione della Mostra “Bruno Prosdocimi e il Territorio”, che sarà visitabile fino al 9 marzo, presso la Galleria Massella, di via Borghetto. Lunedì 17 febbraio - Sala Polivalente Ex Bocciodromo, alle ore 19:00: “Cooking Show - The Master Mayor Chef, sfida culinaria tra i Sindaci del Circondario”, quale concorso gastronomico, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona. Ore 20:30, degustazione dei piatti da parte della giuria Tecnica e Popolare e Proclamazione del “piatto vincitore” e premiazioni. Alle ore 20:30: spettacolo di ballo liscio, con Michele e la sua Band. La Fiera, promossa dal Comune di Bussolengo, con il Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore e il con patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Verona e della Camera di Commercio veronese, dovuto alla collaborazione di numerose realtà del territorio: Pro Loco di Bussolengo, Scottish Birati, Associazione Nati par el Carnevàl, il progetto “Pagus Pictus” e “Verona Report”. Venerdì 7 febbraio, dalle ore 19:00 alle 22:30, sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle ore 11:30 alle 14:30, e, dalle 18:30 alle 22:30, presso la Sala Polivalente dell’Ex Bocciodromo, “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese”, con intrattenimenti musicali in ogni serata. “Come le vere e autentiche fiere tradizionali di paese, Bussolengo sa e ha saputo mantenere una diversificazione di eventi e iniziative, che fanno di San Valentino una manifestazione a tutto tondo, che esprime tanti aspetti culturali, sociali, storici ed economici di una comunità, che, al tempo, è in grado di attrarre un pubblico, che arriva da ben oltre i confini del territorio comunale”, ha affermato Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona. “La nostra Fiera di San Valentino è giunta alla sua 314ª edizione e questa continuità e segno di un legame profondo, con la tradizione, la comunità e la cultura locale. Ogni edizione è un'opportunità per rivivere momenti di condivisione, celebrare le radici e trasmettere valori alle nuove generazioni. Organizzare questa nostra fiera non solo preserva la memoria storica, ma contribuisce anche a rafforzare l'identità collettiva e l'appartenenza a un territorio. Nel corso dei decenni la fiera di San Valentino è anche diventata un punto di riferimento per il turismo, attraendo visitator, da tutta la provincia e non solo”, ha evidenziato Roberto Brizzi, sindaco del Comune di Bussolengo. “La nostra tradizionale fiera di San Valentino, che fin dalle sue origini è legata al commercio del bestiame, all’attività agricola e alle tradizioni, pur mantenendo questa impronta orientata al settore produttivo si è evoluta con il tempo in un appuntamento a cui tutti noi siamo legati e aspettiamo ogni anno con trepidazione, un'occasione per celebrare il nostro territorio promuovendo le nostre eccellenze. La fiera di San Valentino, però, non è l’unica occasione, per passare il mese di febbraio in compagnia: sino al 9 febbraio, infatti, a Bussolengo potete scoprire la quarta edizione della “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese”, con intrattenimenti musicali in ogni serata. Vi aspettiamo presso l’ex Bocciodromo, con molti stands enogastronomici a cura delle associazioni Pro Loco Comune di Bussolengo, AVIS Bussolengo e Nati par el Carnevàl”. Così, Massimo Girelli, vicesindaco e assessore a promozione del territorio e manifestazioni del Comune di Bussolengo. “Oltre alle tante occasioni di svago e di degustazione dei piatti tipici della tradizione, non possiamo non porre l’attenzione anche sugli appuntamenti culturali. Dall’inaugurazione della mostra “Bruno Prosdocimi e il Territorio”, alla mostra campionaria, dalla mostra fotografica sulle origini di Bussolengo alle visite guidate alla chiesa di San Valentino e San Rocco e la commedia brillante dei Mal Maridé, “I tre testamenti. Insomma le occasioni di arricchimento culturale non mancheranno”, ha segnalato Valeria Iaquinta, assessore con delega a cultura, rapporti con l’Europa e gemellaggi, rapporto con le Associazioni, Pari opportunità, Asilo nido. Un grande programma, atto a dare vita a momenti di ricordo, di tradizioni e di storia, non trascurando l’importante lato religioso, in questo caso, strettamente legato al vescovo martire San Valentino. Tutto, non trascurando il fattore cultura, senza la quale, difficile è tenere testa al progresso d’oggi e, al tempo, venire conoscere il nostro passato. Conferma ciò il programma, sopra riportato, programma che – oltre a creare anche economia – onora Bussolengo e i saggi Organizzatori dello stesso.

Pierantonio Braggio