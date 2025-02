2025-02-07 A Bùssolèngo, Véróna, ‘nàuguràda la “Fèsta déla trìpa e dei piàti déla mèio tràdissión vérónése”. Prémiàdi i prìmi trì clàssifìcàdi dei cóncorsi “La trìpa pì bòna de San Valéntìn” e “La trìpa révisità de San Vàléntìn”. ‘Na màravéia de trìpe…! 2025-02-07 Mostra "Visti da… Prosdocimi. Il territorio", dall’8 febbraio al 10 marzo, presso la Galleria Massella, Bussolengo, Verona. 2025-02-06 SESTA CIRCOSCRIZIONE: POCHI GIORNI ALL’AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 2025-02-06 VERONAMERCATO A FRUIT LOGISTICA BERLINO 5-7 FEBBRAIO 2025 2025-02-06 314ª Fiera e Festa di San Valentino, a Bussolengo: musica, piatti della tradizione – emerge la “trippa” –, divertimento e incontri culturali 2025-02-06 “Veronamercato, Verona, presente all’evento internazionale “Fruit Logistica”, Berlino, nei giorni 5-7 febbraio 2025 2025-02-05 Ca’ Vecchia, San Martino Buon Albergo, Verona: conclusione in anticipo degli interventi di bonifica. Progeco Ambiente Spa raddoppia le palancole, o passerelle, e amplia la zona dei lavori per completare il progetto con maggiore sicurezza e sostenibilità. 2025-02-05 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, IL COMUNE PROPONE PROGETTI PER 29 VOLONTARIE E VOLONTARI 2025-02-05 NUOVO MARCIAPIEDE IN LUNGADIGE GALTAROSSA VERSO IL BOSCHETTO E SISTEMAZIONE DI QUELLO ESISTENTE 2025-02-05 MAXI CANTIERE A VERONETTA, LE DOMANDE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE: TUTTE LE RISPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE 2025-02-05 Fieragricola Tech chiude la quarta edizione con oltre 3.000 presenze (+4% sull’edizione 2023) 2025-02-05 VERONAFIERE, SOL2EXPO RILANCIA E RADDOPPIA LA SUPERFICIE ESPOSITIVA: DAL 2 AL 4 MARZO A VERONA TUTTA L’ITALIA DELL’OLIO E DELL’OLIVO 2025-02-05 Vanessa Incontrada al Teatro Salieri domenica 9 febbraio, ore 20:45, con la prima veronese di Ti sposo ma non troppo 2025-02-04 A Lazise, Lago di Garda, Verona, l’evento “Una settimana d’amore” – 8-16 febbraio 2025. Il docufilm dell’attore e regista Hermann Weiskopf: “Ride back to Best Age” 2025-02-04 Veronafiere: presentata a Roma, al Ministero dell’Agricoltura, una “Sol2expo 2025” nuova, con doppia superficie espositiva. L’evento si terrà a Verona, dal 2 al 4 marzo 2025 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su