2025-02-13 AL VIA VERONA IN LOVE 2025. LA MUSICA PROTAGONISTA DURANTE TUTTO IL WEEKEND. TANTO SOUND SENZA ETA' PER BALLARE CON GIOIA E AMORE IN PIAZZA DEI SIGNORI 2025-02-13 Armonie 2025: è andato in scena, il primo viaggio musicale gastronomico sulle strade del grande Cinema 2025-02-13 Fedrigoni, oggi l'assemblea plenaria con le rappresentanze sindacali Dichiarazione di Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo 2025-02-13 Il 2025 ai Musei Civici di Bassano, tra iniziative e grandi mostre 2025-02-13 Frutta e verdura, prezzi: ogni 100.-€ di spesa, da parte del consumatore, solo 7.-€, entrano nelle tasche agricoltori. Giorgio Girardi, Coldiretti Verona, sui dati diffusi, dal Comune di Verona. 2025-02-13 Il Consiglio di Amministrazione di Banco bpm approva i risultati al 31 dicembre 2024 e l'aggiornamento del Piano strategico 2025-02-13 Consorzio ZAI, Verona, e Europlatforms chiedono più fondi UE, per i trasporti 2025-02-13 SPORT EXPO WEEK 2025. DAL 19 AL 25 MAGGIO VERONA CELEBRA LO SPORT E I SUOI VALORI 2025-02-13 ALLE LETTERE PIÙ BELLE IL PREMIO CARA GIULIETTA 2025 2025-02-13 Consorzio ZAI e Europlatforms chiedono più fondi UE per i trasporti 2025-02-13 Neuroradiologia, primo caso in Europa per trattamento innovativo Guarito un ragazzo con 'riso sardonico epilettico' senza chirurgia open 2025-02-13 Per i più piccoli arriva a teatro il ???????????????????????????? ???????????????????????????????? | domenica 16 febbraio, ore 17 2025-02-13 DAZI USA, CCIAA VERONA: POSSIBILE EFFETTO A CATENA PER SETTORE METALMECCANICO RIELLO: RISCHIO PERDITA DI COMPETITIVITÀ PER 1/3 DELL'EXPORT SCALIGERO 2025-02-13 Inflazione e ortofrutta, a Verona. La Commissione comunale di Controllo-prezzi, fornirà, mensilmente, il confronto, tra prezzi medi all'ingrosso di Veronamercato e quelli al consumo. L'iniziativa, consentirà di meglio valutare, al momento di eventuali acq 2025-02-12 Premio "Cara Giulietta" 2025 alle quattro lettere più belle, giunte a Verona, dall'Italia e dall'estero. Venerdì, 14 febbraio, alle ore 18,00, Foyer del Teatro Nuovo. Sabato 15 febbraio, dalle ore 17 alle 19, Sala Nervi, Biblioteca Civica, Maratona di let