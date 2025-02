2025-02-16 OMI - Osservatorio Monografie d’Impresa. Mariano Diotto, nuovo presidente 2025-02-16 2025-02-16 Migranti, in campagna. Coldiretti: ingresso di stagionali, ma, sistema da superare, al più presto. Anche a Verona, progetto, per la formazione, in Marocco, di manodopera specializzata. 2025-02-15 Gli imprenditori non vanno più in banca: ora, rompono il salvadanaio e si autofinanziano. CGIA Mestre, 15.2.25 2025-02-15 VERONA IN LOVE 2025. AL TEATRO STIMATE IL PRIMO CONCORSO DI POESIA “ANCH’IO MI INNAMORO SAI?” 2025-02-15 Gli illusionisti della danza al Teatro Salieri di Legnago venerdì 21 febbraio, ore 20:45, con H2OMIX 2025-02-15 POLIZIA LOCALE E ATV: NUOVI MAXI CONTROLLI SUI BUS PER LA SICUREZZA DELL’UTENZA: IN 4 ORE CONTROLLATI 835 PASSEGGERI, 30 BUS, SANZIONATI IN 85 CON 22 PAGAMENTI IMMEDIATI DELLE MULTE 2025-02-15 AMIA CON M’ILLUMINO DI MENO 2025-02-15 AL VIA IL WEEKEND DELL’AMORE SUL GARDA 2025-02-14 La pecora Brògna della Lessinia, in città, a Verona… Laboratori sulla lana, degustazioni e convegno, su una razza autoctona degli alti pascoli veronesi e vicentini, oggi a rischio estinzione. 2025-02-14 314ª Fiera di San Valentino, Bussolengo, Verona 2025-02-13 AL VIA VERONA IN LOVE 2025. LA MUSICA PROTAGONISTA DURANTE TUTTO IL WEEKEND. TANTO SOUND SENZA ETA' PER BALLARE CON GIOIA E AMORE IN PIAZZA DEI SIGNORI 2025-02-13 Armonie 2025: è andato in scena, il primo viaggio musicale gastronomico sulle strade del grande Cinema 2025-02-13 Fedrigoni, oggi l'assemblea plenaria con le rappresentanze sindacali Dichiarazione di Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo 2025-02-13 Il 2025 ai Musei Civici di Bassano, tra iniziative e grandi mostre ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su