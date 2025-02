TELECAMERA IN PIAZZA VITTORIO VENETO BOZZA (FI): “CONCRETIZZATA NOSTRA RICHIESTA, MA ATTENZIONE DEVE RIMANERE ALTA. TROPPI FURTI, DEGRADO E VANDALISMO A VERONA”



Verona 21 febbraio – Installata la telecamera in Piazza Vittorio Veneto: Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia,, con il capogruppo forzista in Comune Luigi Pisa, stamattina è andato in sopralluogo.

Dichiarano Bozza e Pisa: “Finalmente si concretizza una richiesta che avevamo avanzato diversi anni fa e ripetuto anche di recente sia in Seconda Circoscrizione che in Consiglio Comunale. In questa zona spesso si sono registrati fatti incresciosi e tutt’oggi assistiamo ad atti vandalici alle auto e furti in borgo Trento. L’attenzione deve rimanere alta qui e in altri quartieri”.

Gli esponenti di Forza Italia infatti ricordano “i recenti atti vandalici alle attività commerciali allo Stadio e al Porto San Pancrazio, dove l’altra notte è stata divelta per l’ennesima volta la vetrina del Green Bar (ieri Bozza è andato a esprimere la sua solidarietà al titolare, nda)”. Il tema è “la mancanza di sicurezza che c’è a Verona – dicono Bozza e Pisa – e l’amministrazione Tommasi fa poco e quel poco arriva in clamoroso e colpevole ritardo”.