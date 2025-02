Veneto Agricoltura a Sol2Expo 2025, Veronafiere



Dal 2 al 4 marzo 2025, Veneto Agricoltura parteciperà a SOL2EXPO 2025, presso Veronafiere. L’evento internazionale di riferimento sugli oli vegetali con una particolare attenzione sull’olio d’oliva, ai suoi sottoprodotti, alla cosmesi e alle tecnologie più avanzate della filiera.

L’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario organizzerà numerosi convegni presso lo Stand Casa Veneto, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la cultura dell’olio coinvolgendo, sia i visitatori, a cui sarà dedicata la giornata di domenica 2 marzo, che gli esperti del settore, cui saranno riservate le giornate di lunedì 3 e martedì 4 marzo con incontri più tecnici, www.venetoagricoltura.org . «Sarà un Salone rappresentativo, non solo dell’intera filiera dell’olivo e dell’olio – ha evidenziato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo –, ma anche di tutte le regioni produttrici italiane, con una presenza massiccia e capillare delle Associazioni e dei protagonisti del comparto. Il consumo globale di olio d’oliva ha superato i 3 milioni di tonnellate, allargando la platea di consumatori a mercati emergenti in Sud America e in Asia. Allo stesso tempo, l’Italia vive una stagione produttiva difficile, messa alla prova dal cambiamento climatico. Per questo – ha proseguito Bricolo –, abbiamo potenziato l’attività di analisi del comparto con due strumenti inediti: il nuovo Osservatorio di SOL2EXPO per il monitoraggio del mercato e dei consumi, realizzato in collaborazione con Nomisma e, a tendere, con altri partner istituzionali e non, e il neonato Comitato tecnico-scientifico, per un presidio scientifico su ricerca, innovazione e i temi caldi del settore».

Pierantonio Braggio