Un “San Cristoforo” restaurato, nella Chiesa di Santa Eufemia, Verona. Custodisce Il dipinto del francese Louis Dorigny (1654-1742) l’altare della Compagnia degli Osti, risalente al 1744



Nel quadro del grande progetto in atto, che mira a sensibilizzare cittadini e visitatori, attraverso l’opera di conservazione del patrimonio veronese di arte e di fede, a cura dell’Associazione Chiese Vive, Verona, è stato ufficialmente presentato, sotto la voce “Restituzioni 2025”, riportato alla sua bellezza, il dipinto di Louis Dorigny, opera del 1694, conservata nella Chiesa di Santa Eufemia, Verona. Esso presenta un grande San Cristoforo, che domina sull’altare, nel 1744, dedicato, dalla Compagnia degli Osti, al proprio Patrono. Una tela importante e un Santo, che sembra volere uscire dal dipinto… La grande opera di Dorigny e la sua restituzione sono state illustrate – moderatrice Cristiana Beghini, direttrice dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Verona – dai relatori: don Roberto Defanti, parroco di Santa Eufemia; mons. Giovanni Ballarini, presidente dell’Associazione Chiese Vive; Letizia Tasso, funzionaria storica dell’Arte della Soprintendenza Archeologica di Belle Arti e per il Paesaggio, per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Marta Ugolini, assessore del Comune di Verina, alla Cultura, al Turismo e ai Rapporti con l’Unesco, e Francesca Amati, restauratrice. Il tema: “Gli arredi dell’altare della Compagnia degli Osti, in Santa Eufemia: Louis Dorigny e gli altri”, è stato dettagliatamente trattato dal prof. Mattia Vinco, dell’Uni Trento. Dorigny giunse in Veneto nel 1671, lavorò a Venezia, Vicenza e a Verona, fino alla scomparsa. Una grande mostra, sul Pittore francese, a livello europeo, si tenne a Verona nel 2003.

Pierantonio Braggio