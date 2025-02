Vino e Carnevale: un antico legame



Il Carnevale è un evento che si perde nel tempo… ed il legame tra il Carnevale e il vino risale a tempi antichi. Bacco e Dioniso erano rispettivamente per i Romani e per i Greci il dio del vino e della vendemmia. Famosi erano i Baccanali romani, di origine greca, durante i quali si celebrava il mito di Bacco con riti dove il vino scorreva a fiumi. In questi frangenti era consentito liberarsi di obblighi e convenzioni, lasciarsi andare a scherzi e giochi e, soprattutto, venivano meno le differenze tra ceti e condizioni sociali.

Successivamente il Carnevale si legò al mondo Cattolico e Cristiano.

Da qui l’origine del nome: “carnem levare”, ossia eliminare la carne poiché anticamente indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (il martedì grasso) prima del periodo di digiuno dettato dalla Quaresima. Il Carnevale è quindi per antonomasia la festa in cui si possono mangiare dolci e ghiottonerie di ogni genere prima delle ristrettezze quaresimali.

Storicamente il Carnevale porta alla mente i “Trionfi” della Firenze di Lorenzo il Magnifico a fine Quattrocento accompagnati da “canti carnascialeschi”. Ora sono innumerevoli gli eventi. Nel Veneto, il Carnevale di Venezia con la festa esclusiva del “Banchetto del re”, oppure “Carnevalon de l’Alpon” in Valpolicella o in Sardegna e in Sicilia, dove molte sfilate e ricorrenze di Carnevale sono all’insegna del vino. In Toscana fin dal Cinquecento si svolge il Carnevale di Foiano della Chiana ad Arezzo, il più antico d’Italia.

Il Carnevale con i suoi colori, la sua follia caratterizza l’attenzione agli abbinamenti enogastronomici. La tradizione gastronomica italiana è ricca di dolci semplici e farciti di creme, morbidi e croccanti, ma soprattutto fritti: le chiacchiere, frittelle, zeppole, krapfen. Come abbinare al meglio i tipici dolci di Carnevale?

Per le chiacchiere fritte, particolarmente fragili, che si servono cosparse di zucchero a velo si può abbinare un Moscato, o un vino passito come il Torcolato di Breganze o il Dindarello, un moscato passito.

Per le fritture sono ideali grandi vini passiti o bollicine dolci, prodotte da uve aromatiche come moscato o malvasie. Se c’è del cioccolato un vino rosso è consigliato, mentre con i dolci "più dolci" un passito o un liquoroso è il giusto connubio.

Per le classiche frittelle, dolci e ripiene di crema sono ideali bollicine dolci per “ripulire” il palato. Frittelle originarie della Campania sono le zeppole, bignè farciti con crema pasticcera.

Un altro dolce molto noto durante le feste è il krapfen, originario dei Paesi tedeschi, ma diffuso in tutto il Nord Italia, a cui si può associare un vino raffinato e aromatico come un moscato giallo amabile.

Antica è pure la ricetta delle frittelle di mele, dal sapore dolce, ben equilibrato dalla componente acidula caratteristica del frutto. Il vino giusto per accompagnarle è il Moscato d’Asti. Si può anche abbinare a un altro vino piemontese, il Brachetto d’Acqui, con un sapore delicato e frizzante.

Chi preferisce i dolci alle mandorle, può festeggiare il Carnevale con la fregolotta, torta rustica secca tipica del Trevigiano, abbinata a un Cartizze di Valdobbiadene dotato di perlage fine e persistente, che accompagna bene anche i dolci fritti.

A Carnevale ogni… abbinamento vale!



Valentina Bolla