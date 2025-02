La musica si fa solidarietà: il concerto del dicembre 2024 dona quasi 15.000 euro alla rete veneta delle cure palliative. Ma non solo



Venerdì 6 dicembre 2024 alle 20:45, presso l’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia di Verona, si è tenuto il concerto La musica si fa solidarietà. I grandi successi della musica italiana e internazionale. L’evento, ideato da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona a favore della “Rete veneta delle cure palliative pediatriche”: “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia Ets”; “Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS”; “La miglior vita possibile”, “L’Acero di Daphne ODV”, cui si è unito il sostegno a “Fondazione Fevoss Santa Toscana” e “Uildm Verona”, quali realtà dedite all’assistenza quotidiana di persone in difficoltà, ha permesso di raccogliere 14.436,00 euro L’iniziativa, che ha visto coinvolti numerosi artisti: Deborah Kooperman, Stefano Benini unitamente ai gruppi Acoustic Wave 5et; Café Society, OstinatiDuo e Manuel Malò Band ha permesso di devolvere il 100% delle offerte agli enti beneficiari grazie alla generosità degli sponsor che hanno sostenuto la serata. L’evento, reso possibile da Consorzio Zai, Atv, Amia, Agsm, al sostegno del Comune di Verona, nonché per la partecipazione di Intergrafica Verona; Fope; Tecnoservice Verdari e Studio Fotografico Ennevi, a cui si sono aggiunte prestigiose aziende del territorio che hanno deciso di donare prodotti e servizi per la grande lotteria che si è tenuta durante la serata – Aquardens; Redoro; Cantina Gorgo; Forno Bonomi; Infermentum Dolci per istinto; Amaro Begotti, Pellini Caffè; Ristorante “Dai Gemei”; Ristorante “The Loft”; “Ristorante Maffei”; Caffè Dante Bistrot; Bianco Cuore – si è concluso con lusinghiero successo. La lotteria, che ha visto la partecipazione di un gruppo di giovanissimi capitanati dall’altrettanto giovanissimo Giovanni Botter, ha confermato l’interesse del pubblico e le potenzialità della proposta, con ben 3.575 euro raccolti che hanno arricchito ulteriormente la causa. Nutrita anche la partecipazione degli Enti patrocinanti: oltre al Comune di Verona, che ha sostenuto l’evento tramite l’Assessorato alla Salute e ai Servizi di Prossimità, hanno dato il loro plauso Regione Veneto; Provincia di Verona; Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Verona; Ordine degli Infermieri di Verona; Ordine degli Psicologi del Veneto; Ordine dei Fisioterapisti di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; Federazione Nazionale degli Ordini Tecnici Sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione; Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche Materno Infantili, unitamente all’AOUI Verona a cui si aggiungono, Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare e Aissme Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Aps, unitamente alle realtà beneficiarie già citate. Le donazioni sono state così ripartite e sono avvenute tramite bonifico bancario: 6.000 euro a favore di “L’Acero di Daphne ODV” per l’assistenza domiciliare di pazienti eletti alle cure palliative e per nuovi corsi e master in terapia del dolore e cure palliative; 2.500 euro a favore di “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS” per sostegno alla Casa Ronald di Brescia e per attività progettuali nel veronese; 2.500 euro a favore di “La Miglior Vita Possibile” per il progetto “Costruiamo insieme il Nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche”; 1.436 euro al “Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Odontostomatologiche Materno Infantili dell’Università degli Studi di Verona” per progettualità nell’ambito delle cure palliative pediatriche 1.000 euro a favore di “Fondazione Maruzza Lefebvre” per Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche – tappa veneta 2025; 600 euro a favore di “Uildm Verona” per assistenza quotidiana ai loro associati; 400 euro a favore di “Fondazione Fevoss Santa Toscana” per progetti di assistenza ed economia sociale. Alla conferenza stampa del 6 febbraio 2025, tenutasi presso l’Ospedale della Donna e del Bambino hanno partecipato Federico Martinelli Presidente Associazione Culturale Quinta Parete, Organizzatore dell’evento; Elisa La Paglia, Assessore ai Servizi di Prossimità e Salute del Comune di Verona; Prof.ssa Maria Angela Cerruto Direttore Dip. Scienze Chirurgiche e Odontostomatologiche Materno – Infantili AOUI Verona; Prof. Massimo Franchi Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia, AOUI Verona; Prof. Giorgio Piacentini, Direttore UOC Pediatria C, AOUI Verona Prof. Marco Zaffanello; Dip. Scienze Chirurgiche e Odontostomatologiche Materno – Infantili AOUI VR, Resp. Terza Missione; Martina Ferrari House Manager di casa Ronald Brescia; Domenico Alfonsi Consigliere, L’Acero di Daphne Odv; Giuseppe Fiorio e Simone Silvestre per ULDM Verona Onlus e Maria Teresa Uberti, Direttore, Fondazione Fevoss Santa Toscana. In quell’occasione si sono poste importanti riflessioni sul tema delle cure palliative e dell’assistenza pediatrica con riferimento alle patologie complesse pediatriche.



di Francesca Tamellini