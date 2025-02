“VeronA.I.- L’intelligenza artificiale al centro dello sviluppo dei territori”. Grande successo per l’evento ospitato da Fondazione Cariverona. Il presidente, Bruno Giordano: “Questa tecnologia è una leva strategica per la competitività e la crescita sost



“Grande partecipazione del tessuto imprenditoriale al convegno, dal titolo: VeronA.I. La rivoluzione digitale nella nostra città, organizzato da AVM Sgr e BuildTrust. L’incontro si è rivelato un’importante occasione di confronto sulle prospettive tecnologiche, industriali, economico-finanziarie e sociali legate all’intelligenza artificiale e al suo impatto sullo sviluppo dei territori. Nel suo intervento di apertura, Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona, ha sottolineato l’urgenza di investire in innovazione per accompagnare le comunità locali in una trasformazione che è destinata a incidere profondamente sulla vita quotidiana e sul sistema produttivo: “L’intelligenza artificiale non è solo un fenomeno globale, ma una leva strategica per la competitività e la sostenibilità dei nostri territori. Come Fondazione, siamo convinti che il dialogo tra accademia, imprese e investitori sia fondamentale per cogliere al meglio queste opportunità”. Il convegno si è svolto – massima, l’attenzione dei presenti – tra interventi e focus tematici di esperti e rappresentanti del mondo dell’innovazione e della finanza. Giovanna Dossena (AVM Sgr) ha illustrato il ruolo chiave dei fondi d’investimento nell’accelerare lo sviluppo tecnologico; mentre Franco Fummi, professore di Ingegneria presso l’Università di Verona, ha presentato le applicazioni già in atto dell’A.I. nel contesto veronese. A seguire, Stefano Quintarelli (Rialto Venture Capital) ha approfondito le dinamiche internazionali degli investimenti nel settore. Fabio Puglia (Oversonic) ha invece offerto una dimostrazione pratica dell’integrazione tra robotica e intelligenza artificiale con RoBee, il robot umanoide cognitivo di Oversonic certificato per il settore industriale e medico-sanitario. Particolare attenzione è stata dedicata all’impatto dell’AI sulla gestione finanziaria e sull’industria: Massimo Boccoli (Hoshin) ed Enrico Viganò (FinDynamic) hanno discusso dell’influenza di questa tecnologia sul capitale circolante; mentre Federico Furlani (SIMEM Group e BuildTrust) ha evidenziato le applicazioni dell’intelligenza artificiale nei settori delle costruzioni e dell’industria manifatturiera. L’evento si è quindi chiuso con un dibattito interattivo che ha coinvolto i relatori e i numerosi partecipanti, confermando l’interesse crescente della comunità locale verso le opportunità e le sfide offerte dall’AI. “L’appuntamento di VeronA.I. ha dimostrato come la collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico sia la chiave per accompagnare i territori in questa rivoluzione tecnologica. Fondazione Cariverona continuerà a sostenere iniziative che favoriscano lo sviluppo responsabile e inclusivo dell’innovazione," ha concluso Giordano”. Un incontro, forse il primo, in Verona, a trattare dell’intelligenza artificiale e della portata di tale fenomeno, più che innovativo, che, mentre, si è presentato quasi senza annunciarsi, non può e non deve essere trascurato dall’impresa, attiva in qualsiasi settore, e dal sistema produttivo e della sostenibilità, in generale, pena la condanna a perdere punti…, con relative conseguenze. Non semplice è prendere contatto, con A.I. e impadronirsi di come usarla, ma, i tempi e il progresso, sempre più veloce, obbligano a ciò. Nella foto: robot in dimostrazione, durante il convegno Verona.I.

Pierantonio Braggio