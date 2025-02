Conclusi in anticipo di un anno i lavori di ristrutturazione del canale Adige-Guà. Apertura dal mese di marzo. Il Con-sorzio di Bonifica LEB annuncia la chiusura del cantiere, dopo sei anni, con 12,6 chilometri di canale ristrutturato, con un costo compl



“In anticipo di un anno, sulle tempistiche previste dal cronoprogramma di progetto del finanziamento PNRR, il Consorzio di Bonifica LEB annuncia la chiusura dei lavori di ristrutturazione del Canale irriguo Adige-Guà. Un’attività, durata sei anni: iniziata a settembre 2020, con il rifacimento di 12,6 km di infrastruttura a cielo aperto per un co-sto complessivo di circa 60 milioni di euro. I lavori, eseguiti esclusivamente durante il periodo invernale, in cui il canale è vuoto e asciutto, sono stati realizzati in due stralci funzionali, il primo dei quali inaugurato a marzo. Lungo 48 chilometri, in parte a cielo aperto ed in parte in condotto sotterraneo (27,7 km), il canale LEB, Lessino Euganeo Berico, è una delle più importanti infrastrutture irrigue d’Italia e la principal, in Veneto. Preleva le acque del fiume Adige, a Belfiore,Verona, e nel suo percorso si dirama in un fitto sistema idraulico servendo le province di Verona, Vicenza, Padova e Venezia. «Siamo orgogliosi e soddisfatti – dichiara il presidente del Consorzio di Bonifica LEB, Moreno Cavazza - di annunciare la chiusura dell’opera e la regolare ripresa della stagione irrigua, che già dal mese di marzo potrà contare su un’infrastruttura all’avanguardia sotto il profilo strutturale e tecnologico, che consente, attraverso l’eliminazione delle perdite, di contenere una maggiore portata d’acqua a beneficio dell’agricoltura». «Il Consorzio – prosegue Cavazza - restituisce così alla collettività un’opera completamente rinnovata, fondamentale per garantire l’irrigazione di oltre 110mila ettari e per la conservazione degli ecosistemi e delle relative biodiversità in un territorio di 350mila ettari, ricadenti su quattro province venete che coltivano e pro-ducono eccellenze agroalimentari».L’esecuzione dei lavori ha coinvolto direttamente la struttura tecnica dell’Ente tecnica e numerose maestranze fino a raggiungere oltre 80 unità giornaliere medie di manodopera. Nel complesso, sono stati utilizzati oltre 50mila metri cubi di calcestruzzo e sei milioni di kg di acciaio. Il presidente Cavazza conclude: «Continuiamo il nostro impegno nei progetti di ricerca e sperimentazione irrigua affidati all’Unità Tecnico Scientifica del Consorzio LEB, per sviluppare soluzio-ni sostenibili nella gestione delle risorse idriche. Il nostro obiettivo è generare nuova conoscenza nel settore irriguo, contribuendo in modo concreto allo sviluppo dell’agroalimentare e alla gestione efficiente dell’acqua. Il Consorzio LEB è un Consorzio di secondo grado, formato dai Consorzi di bonifica Adige Euganeo (con sede ad Este, Padova), Alta Pianura Veneta (con sede a San Bonifaci, Verona) e Bacchiglione (con sede a Padova) ed è preposto alla gestione e alla manutenzione delle opere del sistema LEB. Il Consorzio LEB ha se-de a Cologna Venet, Verona”. Notizia interessante, perché l’agricoltura avrà le sue acque; con-fortante, perché l’opera è stata “conclusa in anticipo”, e di grande conferma, che il genio, per le grandi opere è sempre presente.

Pierantonio Braggio