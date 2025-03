2025-03-01 Fedrigoni investe in Papkot per guidare la transizione plastic-to-fiber negli imballaggi sostenibili 2025-03-01 CON LA PRIMA EDIZIONE DI ‘SOL2EXPO – FULL OLIVE EXPERIENCE’ DA DOMENICA 2 MARZO VERONA CAPITALE DELL’OLIO 2025-03-01 CCIAA: VERONA PRIMA PROVINCIA VENETA PER NUMERO DI IMPRESE STRANIERE RIELLO (PRES. CCIAA VERONA): NOSTRA PROVINCIA ESEMPIO DI ECONOMIA ATTRATTIVA E AGORA’ DI INTEGRAZIONE 2025-03-01 Prowein - fiera internazionale del vino e degli alcolici Dusseldorf dal 16 al 18 Marzo 2025 2025-03-01 ProWein, fiera internazionale dei vini e degli alcolici, si terrà a Düsseldorf dal 16 al 18 marzo. 2025-03-01 AGSM AIM SMART SOLUTIONS AVVIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AUTOMAZIONE DEL PARCHEGGIO RODOLFI NORD 2025-03-01 CGIA Mestre, 1 marzo 2025. Le microimprese pagano l’energia il 165% in più delle grandi aziende. In Veneto sono oltre 303mila le persone in povertà energetica 2025-02-28 Maschere veronesi, italiane ed estere in visita al Vescovo di Verona, mons. Domnico Pompili: tra Chiesa e Carnevale, uno storico legame. Mons. Vescovo ha accolto, nell’artistico Salone dei Vescovi, il gradito gruppo, all’apertura del 495° Bàcanàl del Gnò 2025-02-28 Domenica 2 marzo, alle 11, Musei in Musica, al teatrino di Palazzo Maffei Casa Museo, con la suggestiva vista su piazza delle Erbe e la ricchezza artistica della collezione Carlon 2025-02-27 Florovivaisti. Dal 1° marzo, tassa sui vasi in plastica. Fontana, presidente di settore: “Sono mezzi indispensabile per la produzione, non imballaggi. Un costo in più che grava su aziende già alle prese con rincari energetici e calo di consumi”. 2025-02-27 Conclusi in anticipo di un anno i lavori di ristrutturazione del canale Adige-Guà. Apertura dal mese di marzo. Il Con-sorzio di Bonifica LEB annuncia la chiusura del cantiere, dopo sei anni, con 12,6 chilometri di canale ristrutturato, con un costo compl 2025-02-27 “VeronA.I.- L’intelligenza artificiale al centro dello sviluppo dei territori”. Grande successo per l’evento ospitato da Fondazione Cariverona. Il presidente, Bruno Giordano: “Questa tecnologia è una leva strategica per la competitività e la crescita sost 2025-02-27 L’olio extravergine veneto brilla a SOL2EXPO, Veronafiere, ma, l’invasione di prodotto estero mette a rischio il “Made in Italy”. 2025-02-26 495° EDIZIONE DEL BACANAL DEL GNOCO. OLTRE 140 GRUPPI PARTECIPANTI E 71 MASCHERE DEL CARNEVALE DI VERONA E DELLA PROVINCIA 2025-02-26 FESTA DELLA RENGA, IL 5 MARZO TORNA IL TRADIZIONALE GOLOSO APPUNTAMENTO DEL CARNEVALE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su