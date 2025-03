2025-03-03 MAXI CANTIERE IN VIA XX SETTEMBRE A VERONETTA, INIZIA IL COUNTDOWN CON LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 2025-03-03 “IL QUARTIERE CHE VORREI”, ASSEMBLEA PUBBLICA IN 4^ CIRCOSCRIZIONE 2025-03-03 IN VIA CENDRATA A BORGO VENEZIA MESSE A DIMORA 20 NUOVE PIANTE 2025-03-03 “Pomeriggi musicali” con la poetessa Serena Vestene 2025-03-03 PAROLE SULL’ACQUA KIDS 2025-03-03 VERONAFIERE, INAUGURATA SOL2EXPO: FINO AL 4 MARZO A VERONA TUTTA LA FILIERA DELL’OLIO E DELL’OLIVO MADE IN ITALY 2025-03-03 CRISTINA ROCCATI (1732-1797) La donna che osò studiare fisica 2025-03-03 TRASPORTI, CONTE (LEGA): TRENO DEL MARE DI NUOVO OPERATIVO, VOLANO PER SVILUPPO TURISTICO DI CHIOGGIA 2025-03-01 Fedrigoni investe in Papkot per guidare la transizione plastic-to-fiber negli imballaggi sostenibili 2025-03-01 CON LA PRIMA EDIZIONE DI ‘SOL2EXPO – FULL OLIVE EXPERIENCE’ DA DOMENICA 2 MARZO VERONA CAPITALE DELL’OLIO 2025-03-01 CCIAA: VERONA PRIMA PROVINCIA VENETA PER NUMERO DI IMPRESE STRANIERE RIELLO (PRES. CCIAA VERONA): NOSTRA PROVINCIA ESEMPIO DI ECONOMIA ATTRATTIVA E AGORA’ DI INTEGRAZIONE 2025-03-01 Prowein - fiera internazionale del vino e degli alcolici Dusseldorf dal 16 al 18 Marzo 2025 2025-03-01 ProWein, fiera internazionale dei vini e degli alcolici, si terrà a Düsseldorf dal 16 al 18 marzo. 2025-03-01 AGSM AIM SMART SOLUTIONS AVVIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AUTOMAZIONE DEL PARCHEGGIO RODOLFI NORD 2025-03-01 CGIA Mestre, 1 marzo 2025. Le microimprese pagano l’energia il 165% in più delle grandi aziende. In Veneto sono oltre 303mila le persone in povertà energetica ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su