CRISTINA ROCCATI (1732-1797) La donna che osò studiare fisica



Rovigo, Palazzo Roncale

Prorogata al 29 giugno 2025



A Palazzo Roncale di Rovigo, la mostra “Cristina Roccati. La donna che osò studiare fisica” è stata prorogata sino al 29 giugno. Lo ha deciso la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo vista l’ottima risposta di pubblico e l’interesse che l’esposizione rodigina ha sollevato nei mezzi di comunicazione, nazionali oltre che del territorio.



La Fondazione Cariparo, promotrice – in collaborazione con il Comune di Rovigo e l’Accademia dei Concordi – della mostra, nelle scorse settimane aveva chiamato a raccolta le associazioni del territorio perché si facessero “ambasciatrici” della straordinaria vicenda della Roccati, con l’obiettivo di far conoscere la scienziata rodigina e sottolineare l’attualità della sua scelta.



L’invito a collaborare per far conoscere e celebrare questa incredibile figura femminile e promuovere la cultura scientifica ha ottenuto un riscontro davvero importante.



Raccogliendo le diverse proposte, Fondazione rende noto il calendario degli incontri e delle opportunità nate dalle proposte di tutte queste realtà. Sono proposte diverse: alcune popolari accanto ad altre di approfondimento, alcune rivolte a tutti, altre mirate principalmente ai più giovani.



“Un risultato eccellente”, sottolineano in Fondazione. “che dimostra quanto il progetto espositivo sia evidentemente ritenuto di interesse per la Città”.



Ecco, in ordine di data, le opportunità offerte a chiunque voglia approfondire la conoscenza di Cristina Roccati e del suo tempo.



Il primo appuntamento è in calendario il prossimo 5 marzo. Alle 17.45 in Sala Arazzi del Roncale, l’Associazione Minimiteatri mette in scena lo spettacolo teatrale “Cristina Roccati - La Scienza delle Donne nel Settecento degli uomini”, gratuito e aperto a tutti.



L’indomani, 6 marzo, nella medesima sede, dalle 17.30 alle 19.30, l’Accademia dei Concordi propone il primo di un serie di 3 incontri di approfondimento intorno alla Roccati. Tema: “I maestri di Cristina Roccati”. Gratuito e aperto a tutti. Relatori il dottor Luca Mazzetti e don Luca Borgna.



L’8 marzo si esce all’esterno. Si parte dalla visita alla mostra allestita al Roncale per inforcare poi la bici e approdare in città per ammirare le testimonianze della Rovigo del ’700. Appuntamento alle 14.30 al Roncale, conclusione alle 18 circa. La bella iniziativa è organizzata dagli Amici della Bici di Rovigo FIAB, ed è aperta a chiunque sappia andare in bicicletta. Contributo di 5 euro.



Il 13 marzo è in programma il secondo dei 3 incontri di approfondimento promossi dall’Accademia dei Concordi. Titolo “La quadreria degli Accademici – Autori e personaggi”, dalle 17.30 alle 19.30 in Sala degli Arazzi di Palazzo Roncale, incontro gratuito e aperto a tutti. Relatore, il Presidente dell’Accademia, professor Pier Luigi Bagatin.



Il successivo appuntamento del ciclo, il terzo, L’Accademia lo mette in calendario per il 20 marzo, stesso orario, stessa sede, stesse condizioni. Ad essere approfondita stavolta è la “Rovigo nel secolo dei Lumi”. Relatori: la professoressa Maria Lodovica Mutterle e l’ingegner Maurizio Romanato.



Il quarto ed ultimo incontro Accademico per Cristina Roccati è in programma nel pomeriggio del 27 marzo, sempre dalle17.30 alle 19.30 in Sala Arazzi. Ad essere affrontato è il tema “Matematica e Fisica nel secolo di Cristina Roccati”. Sempre gratuito e aperto a tutti. Relatrice, la professoressa Elisabetta Lorenzetti.



Il 28 marzo sarà la volta della Associazione Culturale Minelliana. Appuntamento, gratuito e aperto a tutti, alle 17 in Sala Arazzi per un approfondimento intitolato: “Dal coraggio di Cristina Roccati alle sfide odierne: donne, società e scienza”.



Il 29 marzo sarà la volta della Fondazione Rovigo Cultura, con un incontro musicale intitolato a “La Musica dei Numeri”. In Sala Arazzi, inizio alle 17, ingresso gratuito per tutti.



Il 5 aprile, stavolta presso il Museo dei Grandi Fiumi, per iniziativa del Comune di Rovigo, primo appuntamento di un Percorso Ludico intitolato “Da Ipazia a Cristina. La scienza raccontata dalle donne”, dedicato a “Nello studio di Ipazia”. L’appuntamento è in Museo, alle 16. Il percorso ludico, che durerà circa un’ora e mezza, è rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni, al costo di 5 euro.



L’11 aprile, appuntamento, nuovamente al Roncale, con la storia della musica. A presentarlo sarà Caterina Bergo, musicista e musicologa, che guiderà un affascinate “Incontro tra Scienza e Conoscenza. La storia di due donne del Settecento europeo”. Ingresso libero per tutti. Dalle 17, in Sala degli Arazzi.



Il Museo dei Grandi Fiumi - Comune di Rovigo ritorna l’indomani, 12 aprile, con la seconda parte del suo Percorso Ludico “La storia della scienza al femminile” con “Da Ipazia a Cristina. La scienza raccontata dalle donne. Nello studio di Trotula”. Appuntamento alle 15, al Museo dei Grandi Fiumi, contributo di 5 euro, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni; durata un’ora e mezza.



La puntata conclusiva di questo breve ciclo ludico è prevista il 26 aprile con il Percorso Itinerante “Da Ipazia a Cristina. La scienza raccontata dalle donne. Un giro in città con... Cristina Roccati”. Sarà una passeggiata a tema che dai Grandi Fiumi condurrà alla mostra al Roncale. Una proposta per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni; inizio alle 15 e durata di 2 ore e mezza. Contributo di 5 euro.



Il 29 giugno torna, a Palazzo Zuckermann - Padova, l’Associazione Minimiteatri che, in collaborazione con ACLI Arte Spettacolo Padova propone lo Spettacolo teatrale “Cristina Roccati - La Scienza delle Donne nel Settecento degli uomini”. Inizio ore 17, ingresso libero.



Accanto a queste iniziative va segnalato il progetto “Cristina Roccati Inclusiva. Percorsi e materiali accessibili per garantire il diritto alla cultura delle persone con disabilità intellettiva”, promosso e gestito dall’Associazione Down DADI Polesine OdV.



A partire da domenica 9 marzo 2025, tutti i sabati alle ore 15.00 e tutte le domeniche alle ore 11.30 e 15.30 (su richiesta, a disposizione anche durante la settimana) l’Associazione Down DADI Polesine OdV offre un servizio di visita guidata alla mostra della Roccati, con strumenti educativi accessibili alle persone con disabilità intellettiva. Grazie all’esperienza e alla competenza dei propri operatori, l’Associazione accompagna i visitatori in percorsi guidati, supportati da strumenti dedicati, pensati per rendere l’esperienza più autonoma possibile. Il percorso sarà adatto sia a bambini che a adulti.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità̀ della vita delle persone con disabilità intellettiva, permettendo loro di vivere la visita a un luogo di cultura come ogni cittadino. Un’occasione per percepire la bellezza del patrimonio culturale e sentirsi parte di una narrazione condivisa.



Le visite saranno prenotabili a partire da domenica 9 marzo, all’indirizzo e-mail downdadiadria@gmail.com