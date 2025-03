2025-03-09 DEVIAZIONI IN VIGORE DAL 6 MARZO PER CHIUSURA DI VIA XX Settembre 2025-03-09 Campionati Regionali Over 20 di Pesistica Olimpica 2025-03-09 A MODEL EXPO ITALY LA FERRARI COSTRUITA CON OLTRE MEZZO MILIONE DI MATTONCINI LEGO 2025-03-08 Illasi, Verona: la Marcia, sulle colline, tra sport e solidarietà , si chiama Corrillasi, 9.3.25 2025-03-08 Lo Stato non paga. Le imprese venete aspettano 6 miliardi – CGIA Mestre, 8.3.25 2025-03-08 Parte per Guinea Bissau, Africa, l’apicoltore e donatore di sangue, Riccardo Poli. Consegnerà il suo pick-up e materiali per l’apicoltura alla cooperativa Madrugada, Bissau 2025-03-07 GRAZIE ALLA CURA DEGLI ANGELI DEL BELLO, RIMESSA A NUOVO LA PANCHINA DI PULIERO IMBRATTATA 2025-03-07 AREA PARCO RAGGIO DI SOLE. CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE 2025-03-07 VINO, VERONAFIERE: AL VIA DOMANI VINITALY INDIA A NEW DELHI CON 100 OPERATORI E BUYER INVITATI ANCHE A VERONA PER LA 57ª EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO 2025-03-07 Il Canova mai visto in mostra a Padova 2025-03-07 MODEL EXPO ITALY 2025: AL VIA DOMANI LA 20ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL MODELLISMO LEADER IN ITALIA 2025-03-07 Carlo Secco, l’Illustre veronese , di cui si parlerà , alla Società Letteraria, Verona, a cura dall'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti. 2025-03-07 Frutticoltura, in Italia. Potenziale produttivo inespresso. In vent’anni, ridotti di un migliaio i principi attivi per la difesa fitosanitaria. L’agricoltura non riesce a esprimere il proprio potenziale produttivo. anche a causa della carenza di principi 2025-03-07 Vino europeo, italiano e della Valpolicella: i possibili dazi, grave pericolo per la Valpolicella e per il Made in Italy. Considerazioni e preoccupazione del Consorzio, per la Tutela dei Vini Valpolicella 2025-03-07 Esu - Verona: siglato il rogito, per il nuovo Studentato. A breve i cantieri, per 126 nuovi posti-letto, a tariffa convenzionata ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su