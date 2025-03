DEVIAZIONI IN VIGORE DAL 6 MARZO PER CHIUSURA DI VIA XX Settembre



Si informa che, a seguito della chiusura di via XX Settembre per consentire i lavori della nuova filovia, da giovedì 6 marzo 2025, fino al termine dei lavori, saranno attivati percorsi deviati per le linee:



> Urbane feriali 11-12-13-51-52-72

> Serali 80-81

> Festive 90-92-98

> Extraurbane 109-110-111-112-113-115-117-119-120-121-123-130-133-134-X02

> Servizi scolastici



SERVIZIO URBANO DI VERONA



Fermate sospese per tutte le linee:

> PORTA VESCOVO A - VIA XX SETTEMBRE SANTA TOSCANA A/B - VIA XX SETTEMBRE II A/B - VIA XX SETTEMBRE UNIVERSITA' A/B - SAN FERMO AI/BI - STRADONE MAFFEI A/B



Fermate alternative direzione Piazza Bra/Stazione FS/Stadio:

> VIA BARANA FRONTE CIV. 4 - VIA TORBIDO - PONTE ALEARDI/VIA MACELLO - VIA PALLONE.



Fermate alternative direzione S. Michele/Marzana/Montorio:

> VIA PALLONE - PONTE ALEARDI/VIA MACELLO- VIA TORBIDO - VIALE DELLA STAZIONE P. VESCOVO - PORTA VESCOVO VIA BARANA.





Percorsi in deviazione:

Linea/direzione: 11/Chievo-Bussolengo - 12/B. Nuovo - 13/Croce Bianca - 80/Stadio - 90/ Basson - 98/S. Elisabetta e Sc01 cs 3 / Istituto Einaudi/Galilei:

> percorso regolare fino a via Rosa Morando poi via Barana-Porta Vescovo (fermata via Barana fronte civico 4), via Torbido (fermata Viale Università ), Ponte Aleardi, via Pallone (fermata via Ponte Aleardi/via Macello e fermata via Pallone A), Largo Divisione Pasubio poi percorso regolare.



Linea/direzione: 51/Sacra Famiglia - 52/Stazione Porta Nuova - 81/Stazione F.S. 92/Castel d'Azzano e Servizi Scolastici:

> percorso regolare fino a via Fincato poi Porta Vescovo-via Barana (fermata fronte civico 4), via Torbido, (fermata Viale Università ), Ponte Aleardi, via Pallone (fermate: via Ponte Aleardi/via Macello e fermata via Pallone A), Largo Divisione Pasubio poi percorso regolare.



Linea/direzione: 11-90/S. Michele Nord - 12/S. Michele Sud -13-98/Montorio - 51/Via Fincato - 52-92/Stallavena - 80/S. Michele Extra - 81/Santa Croce e Servizi Scolastici:

> percorso regolare fino Largo Divisione Pasubio poi via Pallone (Fermate Via Pallone A e Ponte Aleardi/via Macello), Ponte Aleardi, via Torbido (fermata Viale Università ) via Rotari, Viale Stazione Porta Vescovo (fermata Fr. Civ. 11 Stazione FS Porta Vescovo), Corso Venezia, via Barana (fermata Porta Vescovo B), poi percorso regolare.



Linea 72 direzione via Regina Adelaide:

> percorso regolare fino a Porta Vescovo-via Barana, (fermata fronte civico 4), poi via Torbido, Ponte Aleardi, via Pallone (fermata Ponte Aleardi/via Macello), via Del Pontiere, poi percorso regolare.



Linea 72 direzione S. Croce:

> percorso regolare fino a via Del Pontiere poi via Pallone (fermata Ponte Aleardi/via Macello), Ponte Aleardi, via Torbido (fermata Viale Università ), via Rotari, Viale Stazione Porta Vescovo (fermata Stazione FS Porta Vescovo), Corso Venezia, via Barana (fermata Porta Vescovo B), poi percorso regolare.



Linea 72 Fermate alternative direzione Policlinico:

> VIA BARANA FRONTE CIV. 4 - VIA TORBIDO - PONTE ALEARDI/VIA MACELLO.



Linea 72 Fermate alternative direzione S. Croce:

> PONTE ALEARDI/VIA MACELLO- VIA TORBIDO - VIALE DELLA STAZIONE P. VESCOVO - PORTA VESCOVO VIA BARANA.







Linee/direzione: 31/Saval - 32/S. Massimo - 33/Basson - 85/Valdonega - 91/S. Lucia e Servizi Scolastici:

> percorso regolare



Linee/direzione: 31/Marzana - 32-33/ S. Felice Extra - 85/Marzana - 91/S. Croce e Servizi Scolastici:

> percorso regolare



SERVIZIO EXTRAURBANO



Percorsi in deviazione:

Linee: 109-110-111-113-115-117-119-X02 direzione Verona Stazione F.S.:

> percorso regolare fino a via Barana-Porta Vescovo (fermata fronte civico 4), via Torbido, (fermata Viale Università ) Ponte Aleardi, via Pallone, Largo Divisione Pasubio poi percorso regolare.



Linea/direzione: 109/Erbezzo - 110/Boscochiesanuova - 113/Fosse - 115/Velo - 117/S. Francesco - 119/Magrano - X02/S. Giovanni Ilarione:

> percorso regolare fino Largo Divisione Pasubio, poi via Pallone (fermata via Pallone B), Ponte Aleardi, via Torbido, (fermata Viale Università ), via Rotari, Viale Stazione Porta Vescovo (fermata Stazione FS Porta Vescovo) - Corso Venezia - via Barana (fermata Porta Vescovo B), poi percorso regolare.



Fermate sospese:

> PORTA VESCOVO A - VIA XX SETTEMBRE UNIVERSITA A/B - SAN FERMO A2/B2 - STRADONE MAFFEI A/B



Fermate alternative direzione Stazione Porta Nuova:

> VIA BARANA FRONTE CIV. 4 - VIA TORBIDO - PONTE ALEARDI/VIA MACELLO - VIA PALLONE.

Fermate alternative direzione Marzana/Montorio:

> VIA PALLONE - VIA TORBIDO - VIALE DELLA STAZIONE P. VESCOVO - VIA BARANA





Linea: 120 - 121 - 123 - 130 - 133 - 134 direzione Verona Stazione F.S.:

> percorso regolare fino viale Venezia (fermata Porta Vescovo D1) poi via Bassetti, via F. Torbido, (fermata Viale Università ), Ponte A. Aleardi, via Pallone, Largo Divisione Pasubio poi percorso regolare.



Linee/direzione 120/S. Briccio - 121/Badia Calavena - 123/Velo V.se - 130-133/S. Bonifacio - 134/Albaredo:

> percorso regolare fino Largo Divisione Pasubio, poi via Pallone (fermata via Pallone B), Ponte A. Aleardi, via Torbido, (fermata Viale Università ), via Pietro Rotari, Viale Stazione Porta Vescovo (fermata Porta Vescovo E) - Corso Venezia poi percorso regolare.



Fermate sospese:

> VIA XX SETTEMBRE UNIVERSITA A/B - SAN FERMO A2/B2 - STRADONE MAFFEI A/B



Fermate alternative direzione Stazione Porta Nuova:

> VIA BARANA FRONTE CIV. 4 - VIA TORBIDO - VIA PALLONE.

Fermate alternative direzione San Martino Buon Albergo/San Bonifacio:

> VIA PALLONE - VIA TORBIDO - VIALE DELLA STAZIONE P. VESCOVO



Linee/direzione, 101/S. Lucia-103/Domegliara-104-105-107/Fosse e servizi scolastici:

> percorso regolare fino a Largo Divisione Pasubio, poi Stradone Maffei (fermata Stradone Maffei B) - Stradone S. Fermo (fermata Stradone S. Fermo B2) - Ponte Navi, via Interrato dell'Acqua Morta poi percorso regolare.



Linee 101-103-104-105-107 108 Servizi Scolastici direzione Verona Stazione F.S.:

> percorso regolare fino via Interrato dell'Acqua Morta, poi Ponte Navi - Stradone San Fermo (fermata Stradone S. Fermo A2) - Stradone Maffei (fermata Stradone Maffei 8D)- Largo Divisione Pasubio, poi percorso regolare.





Fermate sospese:

> LUNGADIGE PASETTO UNIVERSITA'/LUNGADIGE PORTA VITTORIA UNIVERSITA' - VIA PALLONE A

Fermate alternative direzione Stazione Porta Nuova:

> STRADONE S. FERMO - STRADONE MAFFEI

Fermate alternative direzione Parona/Domegliara/Fosse:

> STRADONE MAFFEI - STRADONE S. FERMO