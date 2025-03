Letexpo 2025: al via domani, 11 marzo, la IV edizione del Salone di riferimento per trasporti, logistica e intermodalità sostenibile.



Verona, 10 marzo 2025 – Prende il via domani, alla Fiera di Verona, la quarta edizione di LetExpo, la manifestazione di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, in programma fino a venerdì 14 mar-zo. Promossa da ALIS in collaborazione con Veronafiere, LetExpo rappresenta l’evento nazionale e internazionale di riferimento della filiera, con un focus sulle attuali dinamiche geopolitiche e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’evento si apre con la relazione introduttiva di Guido Grimaldi, presidente ALIS, e i saluti di Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, domani alle 11, al padiglione 5.

LetExpo 2025 conta 500 espositori, su un’area complessiva di oltre 60.000 m². Nel corso delle quattro giornate, sono previsti gli interventi dei due vicepresidenti del Consiglio dei ministri Antonio Tajani (martedì 11 marzo) e Matteo Sal-vini (mercoledì 12 marzo). Tra i ministri che partecipano all’evento figurano anche Guido Crosetto, ministro della Di-fesa; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Ita-ly; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione; Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normati-va; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e Alessandra Locatelli, ministro per le disabili-tà. Sono numerosi anche esponenti istituzionali e le autorità in visita, tra cui, Edoardo Rixi, viceministro delle Infra-strutture e dei Trasporti; Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internaziona-le; Maurizio Leo, viceministro all’Economia e alle Finanze; Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica; Massimo Bitonci, sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy; Matteo Perego Di Cremnago, sottose-gretario di Stato alla Difesa; Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazio-nale; Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito; Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali; Sandra Savino, sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze; Luca Zaia, presi-dente della Regione Veneto; Damiano Tommasi, sindaco del Comune di Verona; Luigi Di Maio, rappresentante spe-ciale UE per la Regione del Golfo e Enrico Letta, decano della IE School of Politics, Economics and Global affairs – IE University, e molti altri. Dopo aver registrato oltre 100.000 visitatori nelle edizioni precedenti, Le-tExpo 2025 si conferma come l’evento di riferimento per il settore per raccontare il presente del tra-sporto e della logistica, affrontando le sfide e le opportunità del futuro. Un Salone di grande impor-tanza, come sopra esposto, per i settori trasporti, logistica e intermodalità sostenibile, che consente, agli inte-ressati a tale ampio comparto, molto sensibile al progresso, di aggiornarsi, su innovazioni e novità, e, al visitatore, in generale, di prendere contatto, anche se non impegnativo, con il grande nuovo, ancora non conosciuto, che Letexpo, sotto numerosi, molteplici aspetti, è in gardo di proporre.

Pierantonio Braggio