Progetto “European certified Heritage & Origin” (ECHO). Comunicato del Consorzio Tutela vini Valpolicella e del Consorzio del formaggio parmigiano



Sant’Ambrogio di Valpolicella, Verona, 10 marzo 2025 - Il Consorzio Tutela vini Valpolicella e il Consorzio del formaggio parmigiano informano che, in data 8/03/2025, hanno inviato, per la pubblicazione nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’avviso di gara a procedura aperta, per l’affidamento della realizzazione di una campagna di informazione e promozione, sulle Certificazioni europee di qualità del programma denominato European Certified Heritage & Origin (“ECHO”), che verrà presentato sul Bando 2025 “Call for proposals for simple programmes - Promotion of agricoltural products”. Il Programma triennale (2026-2028) è relativo ad attività di informazione e promozione rivolte ai mercati target USA e Canada. In caso di approvazione della proposta di progetto da parte della Commissione Europea, tale attività dovrà essere espletata dall'avvio del contratto fino al termine dello stesso, in coerenza con finalità, metodi e risultati attesi della politica comunitaria. L'aggiudicatario dovrà organizzare, sviluppare e coordinare diverse aree di attività, individuando le migliori soluzioni strategiche ed innovative, articolate in: PR - Comunicati Stampa; PR - Press Events; social media, pagina web; Piano di advertising sulla stampa specializzata on line ed off line; strumenti di comunicazione, visual e video promozionali; partecipazione a fiere; partecipazione a workshop, seminari e degustazioni. Il valore dell’appalto è pari a euro 3.746.400,00, inclusivo del fee di agenzia, per una durata di 36 mesi. nIl termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 31/03/2025 alle ore 10. Il bando ed il capitolato tecnico sono pubblicati sul sito del Consorzio Tutela vini Valpolicella (https:/www.consorziovalpolicella.it/procedura-di-selezione-del-soggetto-esecutore-del-progetto-european-certified-heritage-origin-echo/). Non ci resta che augurare ai promotori dell’niziativa, di cui sopra, che la Propodsta, innbtema, venga approvata, nell’interesse dell’agroalimentare italiano.

Pierantonio Braggio