De.Co., Denominazioni Comunali, della Pianura veronese: appuntamento a Isola della Scala, Verona, con piatti speciali, nel quadro dell’Antica Sagra della Bastia…



Sono state presentate, giovedì 13 marzo, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la Cena delle De.Co. – Denominazioni Comunali, ossia, piatti tradizionali, ufficialmente, riconosciuti da Comuni della Pianura veronese – e l’Antica Sagra della Bastia, che sono in programma, dal 20 al 23 marzo, a Isola della Scala, Verona. Erano presenti all’evento il presidente della Provincia di Verona, Flavio Pasini; la presidente della Pro Loco di Isola della Scala, Caterina Perbellini; il sindaco di Isola della Scala, Luigi Mirandola; l’Assessore alle Manifestazioni, Gianluca Mirandola; per l’Associazione Isola da Gustare, Isola della Scala, il presidente, Mastro Risottaro, Omar Mantovani; per la Pro Loco di Sanguinetto, Daniela Vaccari e, per la Pro Loco di Pressana, località nota, per i suoi speciali Prosciutti, Rosalba Scarsetto. L’Antica sagra della Bastia s’aprirà, la sera di giovedì 20 marzo, con la “Cena delle eccellenze” al Palariso, Isola della Scala, che vedrà ai fornelli i volontari delle Pro Loco di Isola della Scala, Sorgà, La Contrà di Sanguinetto, Pressana e Zevio e, a servire in sala, gli studenti di Enaip Veneto. Durante la serata verrà, inoltre, presentata una nuova De.Co., su proposta della citata Associazione Isola da Gustare e dedicata al titolo “Il Mastro Risottaro Isolano De.Co.”, la quale riconosce ufficialmente la figura del Mastro Risottaro, custode della Tradizione della cottura del Risotto all’isolana. Tre giorni, quindi, con un menù tutto dedicato alle De.Co. e, cioè, piatti della tradizione della Pianura veronese, cucinati dai volontari delle Pro Loco: Risotto “all’Isolana De.Co.”, Risotto con il radicchio, cucinato, con il metodo di cottura “Pilaf all'isolana De.Co.”, risotto “coi Saltaréi De.Co.”, “Rufioi De.Co.”, Prosciutto Veneto Berico Euganeo Dop e torta di mele di Zevio. La Sagra sarà arricchita da laboratori per bambini e adulti, organizzati dall'Istituto Stefani-Bentegodi e dall'Associazione Antiche Contrade, da visite guidate, da concerti serali e da itinerari in bicicletta, lungo il territorio delle risaie veronesi. Inoltre, verrà allestito un mercatino dell'artigianato e dei fiori, anche con scambio di semi e di talee. Durante la Sagra, si terranno pure funzioni religiose, nella chiesetta della Madonna delle Grazie, conosciuta come Santuario della Bastia, luogo di culto antico e molto amato, dalla comunità locale. L’evento, nel suo complesso, è organizzato dalla Pro Loco di Isola della Scala, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia. Alle diverse Pro Loco, impegnate a preparare i rispettivi piatti tradizionali, si aggiungeranno anche le Pro Loco di Gazzo ed Erbè. Riassumendo: le laboriose e insostituibili Associazioni, che si dedicheranno all’evento, sono Isola da Gustare, Antiche Contrade, CTG El Fontanil e FIAB Isola in Bici, che daranno luce ad un grande programma, da scoprire e da gustare, in tutti i suoi aspetti, non dimenticando che lo stesso è frutto, di grande Volontariato…! Volontariato, sempre presente, per prestare collaborazione e sollecito aiuto alla società.

Pierantonio Braggio