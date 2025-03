Fiera della Polenta 2025, a Vigasio, Verona, dal 16 ottobre al 9 novembre. Non più, per soli 15 giorni, ma, per 25 consecutivi…



La Terza Commissione consiliare della Regione Veneto ha approvato un emendamento, a tutela della Fiera della Polenta di Vigasio. Il consigliere regionale di Lega-Liga Veneta, Filippo Rigo: “Una manifestazione, che continuerà a svolgersi, senza alcuna limitazione temporale, portando, così, avanti la sua tradizione”. Il precedente limite massimo di 15 giorni, per le manifestazioni che prevedono la somministrazioni di alimenti, avrebbe, infatti, potuto rappresentare un potenziale rischio per la Fiera della Polenta di Vigasio, evento simbolo di un territorio, che ogni anno accoglie migliaia di visitatori, per oltre 20 giorni. Una manifestazione radicata e amata, espressione autentica delle nostre tradizioni gastronomiche e culturali. Ringrazio l’assessore regionale Marcato, per aver accolto le mie istanze, le richieste dal territorio veronese, e poter avere oggi una deroga, per le sagre e le fiere con una storicità di almeno vent’anni. L’emendamento, approvato oggi, infatti, permette ai sindaci di autorizzarne lo svolgimento di tali eventi fino a un massimo di 30 giorni consecutivi”. Una decisione, prosegue il consigliere regionale veronese, “che riconosce il valore delle manifestazioni storiche e tutela il tessuto economico e sociale locale. Questa fiera è un’eccellenza del nostro territorio, e il mio impegno era ed è quello di garantire che continui a essere un punto di riferimento per la comunità, un appuntamento irrinunciabile che unisce sapori, tradizione e ospitalità”. L’approvazione dell’emendamento da parte della Terza Commissione Consiliare è stata accolta con soddisfazione, da Umberto Panarotto, presidente dell’Associazione Vigasio Eventi, che organizza una manifestazione, che lo scorso anno ha ospitato 120.000 visitatori. Ringrazio la Regione Veneto, per aver consentito, alla nostra, come ad altre realtà del territorio, di proseguire con la promozione di un evento che necessita di un idoneo arco temporale di durata, proprio per poter soddisfare la grande richiesta di partecipazione, che sta riscontrando, non solo, da tutta Italia, ma anche dall’estero. Posso pertanto già ufficializzare che la 27ª edizione della Fiera della Polenta, si svolgerà dal 16 ottobre al 9 novembre 2025, con una durata, quindi, complessiva di 25 giorni consecutivi”. Una decisione ed una notizia importante, per un evento di grande rilievo, che, per il forte afflusso di visitatori, anche esteri, e l’incisivo valore economico, che la Fiera della Polenta crea, non solo costituisce maggiore tempo di attività delle future, annuali manifestazioni, ma, ci si permetta di dire, anche “più che meritato Premio”! Premio per gli Organizzatori, per il Comune di Vigasio e per i numerosi Volontari, che grande contributo danno all’ottimo successo della Fiera della Polenta.

Pierantonio Braggio