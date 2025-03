LetExpo 2025: Consorzio ZAI protagonista alla fiera della logistica sostenibile



Verona, 14 Marzo 2025



Dal 11 al 14 marzo, Veronafiere ha ospitato la quarta edizione di LetExpo, la fiera della logistica sostenibile organizzata da ALIS, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento imprescindibile per il settore. L’evento ha riunito i principali operatori della logistica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, insieme a istituzioni e stakeholder nazionali e internazionali, per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità del futuro della logistica intermodale.



Anche quest’anno, Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa ha partecipato attivamente, confermando il proprio ruolo centrale nello sviluppo delle reti infrastrutturali e nella transizione verso una logistica più efficiente e sostenibile. Lo stand di Consorzio ZAI è stato un punto di riferimento per il dialogo tra istituzioni e operatori del settore, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra pubblico e privato per il potenziamento della rete logistica nazionale ed europea.



A sottolineare il valore strategico di LetExpo, sono stati numerosi gli esponenti istituzionali che hanno fatto visita allo stand di Consorzio ZAI. Tra questi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e il Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci. La loro presenza ha confermato l’attenzione del Governo verso il settore della logistica e delle infrastrutture intermodali, elementi chiave per la competitività dell’economia nazionale.



Oltre alla partecipazione in fiera, Consorzio ZAI ha accolto presso i propri uffici l’Assessore del Friuli Venezia Giulia alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante per una visita all’Interporto Quadrante Europa, riconosciuto come uno dei principali hub logistici d’Europa. Durante l’incontro con il presidente Matteo Gasparato si è discusso delle prospettive di sviluppo delle infrastrutture interportuali nel Nord Est, un’area strategica per l’intermodalità e la connessione tra Italia ed Europa.



LetExpo si conferma come un appuntamento di riferimento per tutti i player della logistica e dei trasporti, offrendo una piattaforma di confronto sulle nuove tecnologie, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale nel settore. La fiera rappresenta un’occasione fondamentale per Verona e per il Consorzio ZAI, che ogni anno rafforza il proprio network di relazioni e ribadisce il proprio impegno per una logistica innovativa, efficiente e sempre più orientata alla riduzione dell’impatto ambientale.



Dopo quattro edizioni di successo, LetExpo si attesta come un evento imprescindibile per il futuro della logistica in Italia e in Europa, promuovendo un settore strategico per la crescita economica del Paese e per la competitivitĂ delle imprese. Verona e Consorzio ZAI continueranno a essere protagonisti di questo percorso, lavorando per lo sviluppo di soluzioni logistiche avanzate e sostenibili.