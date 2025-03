MARIA AMELIA MONTI IN ‘STRAPPO ALLA REGOLA’



Da martedì 18 a venerdì 21 marzo, alle ore 21, la rassegna Divertiamoci a Teatro, realizzata dal Teatro Stabile di Verona, porta in scena ‘Strappo alla Regola’, con Maria Amelia Monti. Il 20 marzo gli attori incontreranno il pubblico alle 18 al Teatro Nuovo.

L’ultimo spettacolo della rassegna Divertiamoci a Teatro porta sul palco del Nuovo l’attrice Maria Amelia Monti, che ha sempre lavorato alternando televisione e teatro, con brillanti incursioni al cinema e alla radio.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli… uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto. Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. Mentre sullo schermo i personaggi del film girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla. Con una inedita interazione fra Teatro e Cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00.

Nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, alle ore 18, gli attori incontreranno il pubblico in Teatro nell’incontro organizzato in collaborazione con il quotidiano L’Arena. I protagonisti risponderanno alle domande del giornalista e ci sarà spazio anche alla partecipazione del pubblico. Seguirà un brindisi in foyer offerto da Tommasi (vini) e Vicenzi (biscotti)

BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI STAGIONE 2024-2025 In vendita dal 28 ottobre presso: TEATRO NUOVO: Piazza Viviani, 10 – Tel. 0458006100 dal lunedì al sabato ore 15:30-19:30 – BOX OFFICE: Via Pallone, 16 Tel. 0458011154 dal lunedì al venerdì ore 9:30-12:30 e 15:30-19:00 – sabato ore 9.30-12:30 ONLINE: www.boxol.it/boxofficelive www.boxofficelive.it

Prezzi biglietti

Platea € 30,00 + € 2,00 prevendita

Balconata B-C € 27,00 + € 2,00 prevendita

Balconata A-D € 27,00 + € 2,00 prevendita

I galleria € 17,00 + € 2,00 prevendita

II galleria € 13,00 + € 2,00 prevendita



Acquisto online su https://www.teatrostabileverona.it/event/plaza-suite/

Palchi in vendita anche online dalle ore 19.00 del giorno precedente lo spettacolo.