BORSA DEI LAGHI DEL NORD ITALIA: SUL GARDA VENETO OLTRE 14,7 MLN DI PRESENZE NEL 2024 (+2,8% SUL 2023). QUOTA STRANIERI ALL’85%



(Verona, 19 marzo 2025). Allunga il passo il turismo sulla sponda veronese del Lago di Garda che nel 2024 ha registrato oltre 14,7 milioni di presenze, in crescita del 2,8% sul pari periodo del 2023 ( e +9,4% sul pre-Covid), che valgono il 75,5% sul totale turistico di Verona e provincia. Lo rileva – nella giornata di apertura della 4^ edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del nord Italia – la Camera di Commercio di Verona, che ha elaborato i dati della Regione Veneto su base Istat. A trainare la crescita, i viaggiatori stranieri che da soli rappresentano oltre l’85% delle presenze lacustri, in aumento non solo del 3,6% sul 2023 ma anche del 11,8% rispetto al dato pre-Covid del 2019. In controtendenza i turisti italiani che fanno segnare una leggera decrescita sia rispetto al 2023 (-1,6%) che al 2019 (-2,7%).







“Il Lago di Garda si conferma la punta di diamante del turismo veronese dove si concentra la quasi totalità delle presenze con i dati dello scorso anno che dimostrano come la nostra sponda sia una delle destinazioni più amate dai viaggiatori stranieri, in particolare da quelli europei - commenta Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation e componente della giunta della Cccia scaligera -. Essere gli organizzatori della quarta edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia ci permette così di consolidare l’attrattiva della nostra offerta lacustre, frutto di investimenti in qualità, accoglienza e promozione mirata”.







Il quadro delle presenze suddivise per Paesi vede in testa – come da tradizione – la Germania con oltre 6,6 milioni di giornate nel 2024, pari circa al 53% sul totale dei turisti stranieri, in aumento non solo sull’anno precedente (+3,6%) ma anche rispetto al 2019 (+14,5%). Al secondo posto si posizionano i Paesi Bassi con poco più di 1,3 milioni giornate di presenza che però registrano un calo sia sul 2024 (-9,7%) che sul periodo pre pandemia (-0,7%). Medaglia di bronzo per il Regno Unito che con oltre 740mila presenze segna un balzo di quasi il 24% sull’anno precedente così come una crescita del 4,2% sul 2019. Chiudono la top 5 l’Austria con poco più di 608mila giornate di presenza (-6,5% sul 2023 e -1,7% sul 2019) e la Svizzera, in crescita di quasi il 5% sull’anno precedente così come sul pre-Covid (+2%).







La 4^ edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia approda quest’anno in provincia di Verona a Peschiera del Garda dal 19 al 23 marzo. Alla cinque giorni della manifestazione itinerante di incoming dedicata al turismo lacustre sono attesi 81 buyer provenienti da tutto il mondo e oltre 100 operatori turistici di alto profilo. In calendario, una giornata business (20 marzo) sulla Motonave Tonale a Peschiera del Garda oltre a un fitto programma di educational tour dedicati alla scoperta del territorio gardesano e degli altri laghi del Nord Italia.







Ideata 24 anni fa dalla Camera di Commercio di Brescia, il format della Borsa Internazionali dei Laghi del Nord Italia si è evoluto nel 2022, optando per una formula itinerante che favorisce la sinergia tra enti e operatori turistici dei territori lacustri coinvolti. L’organizzazione dell’evento quest’anno è affidata alla Camera di commercio di Verona, in collaborazione con le Camere di Commercio di Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Varese, con Visit Brescia s.c.r.l. e Trentino Marketing s.r.l., in partnership con Navigarda (Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di Esercizio Lago di Garda) – ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Verona & Garda Foundation e con il patrocinio di ENIT, Regione del Veneto e Comune di Peschiera del Garda.