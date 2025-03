VINALTUM 2025, l’evento esclusivo, dedicato agli amanti del vino e ai professionisti del settore, si terrà il 25 e 26 maggio 2025, nello Schloss Freudenstein, San Michele d’Appiano, Bolzano, nel cuore dell’Alto Adige.



La II edizione di VINALTUM nasce dalla sinergia tra Danilo D’Ambra e Luciano Rappo, due figure di spicco nel panorama enologico italiano. La selezione accurata delle cantine partecipanti e la presenza diretta dei produttori offriranno ai visitatori un'esperienza enologica senza precedenti” – dichiara Danilo D’Ambra, ideatore dell’evento. “Abbiamo voluto creare un evento esclusivo dove la qualità e l'eccellenza sono protagoniste. Le masterclass, curate da esperti del settore, permetteranno ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei vini in un contesto raffinato e stimolante” – aggiunge Luciano Rappo, co- organizzatore di VINALTUM. ll Festival delle eccellenze vitivinicole d’Italia e del mondo, con un’attenzione speciale rivolta ai Weinbauern - viticoltori del Trentino Alto Adige, nasce con l’obiettivo di creare un ponte diretto, tra la cultura del vino e gli esperti del settore, gli amanti del buon cibo e la ristorazione di qualità. Due giorni dedicati a seminari immersivi, degustazioni guidate da maestri sommelier, masterclass e narrazioni affascinanti degli artigiani del vino. Un evento che ambisce a diventare nei prossimi anni un punto di riferimento nazionale, per qualità e selezione dei partecipanti, con un forte richiamo alle cantine locali, simbolo dell’eccellenza enologica mondiale. Con il sostegno di partner come DACHSER FERCAM, Thalerwine, Sophienwald, Skyalps, Franz Kraler e in collaborazione con FISAR, l’evento promette di essere un’esperienza unica per gli amanti del vino e i cultori di prodotti unici. VINALTUM rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire eccellenze enologiche in un contesto di rara bellezza e charme. La due giorni di VINALTUM si articolerà in un ricco programma che prevede momenti di degustazione aperti al pubblico, nella giornata di domenica e un accesso riservato agli addetti ai lavori e agli ospiti invitati nella giornata di lunedì. Entrambe le giornate saranno arricchite da masterclass esclusive, guidate da esperti del settore, che offriranno ai partecipanti la possibilità di approfondire la conoscenza del vino e delle sue molteplici sfaccettature. Chiuderà l’evento, nella serata di lunedì, il “Big Bottle Party”, un momento di convivialità e celebrazione, in cui, i partecipanti potranno degustare grandi formati in un’atmosfera elegante e coinvolgente. VINALTUM 2025 si conferma, quindi, come un’esperienza unica e imperdibile per chi ama il vino e desidera viverlo in un contesto di alta classe e professionalità, www.vinaltum.com. Un evento importante, che acquisisce maggiore incisività, in un momento, reso difficile, all’export del grande prodotto della vite, dalle imposizioni fiscali d’Oltre Atlantico e che, comunque, come sopra cennato, mira anche a fare maggiormente riconoscere l’importanza della viticoltura e del suo prodotto, nella creazione di valore.

Pierantonio Braggio