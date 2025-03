Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, dalle 10:00 alle 12:00, presso Coldiretti Verona, Festa di Primavera, al Mercato Coperto di Galleria Filippini, via Macello 5. L’evento mira a celebrare la Primavera, con iniziative legate al concetto del riuso e della



In occasione della Giornata mondiale del Riciclo, i partecipanti sono invitati a portare oggetti da riciclare, come barattoli di latta, bottiglie di plastica, tagliate a metà, vecchie tazze e simili. In cambio, verrà regalata una piantina da orto, che potrà essere rinvasata sotto la supervisione degli esperti di Campagna Amica. Ciò, per coniugare la passione per la natura, con il rispetto per l’ambiente, oltre che per partecipare alla raccolta fondi a sostegno del progetto #coltiviamoilrispetto, che riparte proprio sabato, per l’edizione 2025. …Un progetto, nato, grazie alla collaborazione, tra Donne Coldiretti e l’on. Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, sul femminicidio e sulla violenza di genere, mira a sensibilizzare e diffondere i principi di rispetto e uguaglianza all’interno dei mercati e delle fattorie di Campagna Amica. La celebrazione della Primavera non finisce qui. Alle 11:00 di sabato 22 marzo, sarà inaugurata la Mostra degli Asparagi a cui sono state invitate le autorità cittadine. La tradizionale esposizione, con la premiazione degli asparagi più buoni e visivamente più appetibili, rappresenta una delle principali occasioni, per celebrare il prodotto simbolo della stagione primaverile. La giuria, presieduta da Giorgio Girardi, responsabile del settore ortofrutta di Coldiretti Verona, si è riunita, venerdì 21 marzo al Mercato Coperto, per valutare gli esemplari in base a qualità organolettiche, forma e aspetto. Già da qualche giorno, gli asparagi sono disponibili per l’acquisto, nei mercati di Campagna Amica del centro città (Galleria Filippini, Piazza Vittorio Veneto, Borgo Venezia, Borgo Roma, Santa Lucia) e nei mercati di Bussolengo e Bardolino, dando così l’opportunità ai cittadini di gustare un prodotto stagionale e di alta qualità. Due momenti importanti, per l’agricoltura e per la società, che, in tal modo, quest’ultima, viene a diretto contatto, non solo con Chi produce frutta, verdura …e asparagi, ma, al tempo, mai ha trascurato e trascura il rispetto per la natura e il grande concetto di solidarietà.

Pierantonio Braggio